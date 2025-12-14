泰勒絲發獎金「總金額高達61億台幣」　員工打開親筆信…掩面淚崩

記者黃庠棻／台北報導

西洋樂天后泰勒絲的最新紀錄片影集《The End of an Era》，深入直擊她轟動全球的「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）幕後點滴，巡演到每一個地方都會刺激當地經濟與消費，引起全球關注。在影集公開之後，她大方分發獎金給參與的工作人員，總金額高達1.97億美元（約61億台幣），引起網友熱議。

▲泰勒絲。（圖／環球音樂提供）

影集《The End of an Era》公開後，泰勒絲為了體恤所有工作人員在巡演期間的努力，她在後台召集同仁們圍成一個圈，她分發給每一位同仁一張專屬的信件，開頭一一寫上同仁的名字，並寫下「我們環遊了世界，如同我們計劃的一樣，我們讓觀眾驚豔不已，但同時也想念我們的家人」。

▲泰勒絲發鉅額獎金給巡演員工。（圖／翻攝自網路）

泰勒絲在信中強調，雖然金錢不足以表達自己的感激之情，但仍決定分發獎金給所有參與的工作人員，根據外媒報導舞者每人分得75萬元美金（2300萬台幣），50名卡車司機分別獲得10萬美金（310萬台幣），總計發出1.97億美元（約61億台幣）的獎金犒賞工作人員。

▲泰勒絲發鉅額獎金給巡演員工。（圖／翻攝自網路）

對此，泰勒絲體恤巡演工作人員發出獎金後，每一位工作人員唸出他親自寫的親手信，同時得知自己獲得獎金後，有不少人不敢置信，在現場掩面落淚、相當感動。消息曝光後也引起許多網友討論，紛紛留言「原來所有員工每天笑容滿面，因為他們有個慷慨的老闆」、「真的太感動了」、「泰勒絲真的太好了，不愧是天后」。

▲泰勒絲發鉅額獎金給巡演員工。（圖／翻攝自網路）