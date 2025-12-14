女團也有大食怪！YOUNG POSSE封她年糕黑洞　JIANA：不知極限在哪

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團YOUNG POSSE由YEONJUNG、JIANA、SUNHYE、JIEUN、DOEUN組成。她們13日成功舉辦完首次台灣專場演唱會「POSSE UP : THE COME UP」後，希望能跟粉絲有更多互動接觸，14日再度邀請幸運粉絲化身「黑白大廚」挑戰辣炒年糕，現場大展身手炫廚藝，並由 YOUNG POSSE親自擔任最專業的評審，現場來場超近距離互動。

▲▼YOUNG POSSE演唱會上唱高爾宣〈Without You〉獲得稱讚 。（圖／歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT提供）

YOUNG POSSE於13日在台舉辦專場，她們除了帶來精彩的SOLO舞台外，YEONJUNG、JIANA、SUNHYE、JIEUN、OEUN更準備了獨一無二的驚喜，偷偷抽出時間苦練中文歌，帶來歌手高爾宣的〈Without You〉，前奏一下全場粉絲歡聲雷動，YOUNG POSSE用著標準的中文咬字，詮釋這首細膩情感的好歌，也讓粉絲不禁跟著打節拍並哼唱起來，直喊：「誠意滿分，太感動了！」。

結束演唱會後，YOUNG POSSE在14日受訪時，聊到演唱〈Without You〉幕後花絮，YEONJUNG說：「確實中文很有難度，但像歌詞『我沒有辦法』還可以挑戰，但RAP部分就難。」至於聊到14日要與粉絲做年糕，成員一致公認的是JIANA廚藝最好，她靦腆笑答：「我不知道我的極限能吃多少，但我盡量吃的份量跟一般人一樣。」最後YOUNG POSSE也預告2026年預計會推出兩首新歌，也請現場所有粉絲期待。

▲JIANA自招是隊內大食怪「不知道極限在哪」。（圖／歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT提供）



剛唱完專場，YOUNG POSSE透過最強福利企劃「辣炒年糕黑白大PK」與粉絲互動，台上粉絲一展炒年糕廚藝，台下與她們一起品嘗料理好滋味，讓TELEPOSSE（粉絲名稱）與YOUNG POSSE親暱度直接昇華，感情「黏」到分不開，更可愛是，藉由「年」與「黏」的諧音，YOUNG POSSE也俏皮甜喊：「希望『年年』都能跟心愛的TELEPOSSE『黏黏』！」