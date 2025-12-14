李燕赴北京第一晚遇麻煩　「急忙跟朋友借錢」糗翻：丟臉丟到大陸

記者王靖淳／綜合報導

女星李燕最近才宣布和新公司簽約，平時會透過社群記錄生活的她，昨（13）日發文分享自己赴北京旅遊的過程中，所遇到的意外插曲，為此她不禁自嘲：「真是丟臉丟到大陸來。」貼文曝光後，立刻掀起熱烈討論。

▲李燕。（圖／翻攝自Facebook／李小燕正面思考團）

李燕無奈透露，自己抵達北京的第一晚就遇到麻煩，原來是當地的電子支付系統讓她碰壁。她表示當時包車的來收帳，她以為行前已經做足準備，想說在台灣都綁好的信用卡應該能順利扣款，殊不知系統卻出現限制，竟然顯示只能刷3000人民幣（約新台幣1萬3），隨後更直接鎖死，完全不讓她進行任何的消費。

面對支付卡關，李燕表示她必須付給司機的車資總額是5200的人民幣（約新台幣2萬3），扣除掉能刷的額度後仍有大筆差額。她形容自己當時在現場東湊西湊，在走投無路之下，只好硬著頭皮向友人求救，「第一晚就忙著打電話跟朋友借錢」，為此她崩潰直呼：「真的丟臉丟到大陸來。」

▲李燕赴北京第一晚就遇麻煩。（圖／翻攝自Facebook／李小燕正面思考團）

所幸，李燕的朋友相當夠義氣，二話不說立即「江湖救急」，甚至大方地直接轉了20000人民幣（約新台幣8萬）給她。為此，李燕鬆了一口氣表示：「讓我這五天可以在北京好好吃飯，今天吃飯的時候都感覺自己像個有錢人了，有錢真好。」