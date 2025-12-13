羅志祥唱一半出事了！　「發生嚴重失誤」當眾道歉：當作沒看到好嗎？

記者蔡琛儀／台北報導

羅志祥（小豬）迎來出道30週年，今晚在台北小巨蛋開唱，同時也是他第七度站上小巨蛋舞台。正當他要唱經典歌〈愛轉角〉時，小豬卻走過頭錯過升降台，導致他整個人被升降台擋住，讓他當場邊笑邊道歉：「太陶醉了，對不起對不起，我走過頭了，當作沒看到好不好？」

▲羅志祥演唱會上不小心「出包」，讓他自己也笑出來。（圖／記者林敬旻攝）

他本來打算解釋自己為何會走過頭，結果笑到講不下去：「前面都很好捏...好可惜喔，我剛剛都還蠻好的吼，也沒破音什麼，對不起啦，那我們就倒帶！」最後羅志祥選擇從〈怕安靜〉結尾重新開始，但想到自己剛剛走過頭的糗樣，還是忍不住邊笑邊唱，讓全場觀眾也笑到不行，果然沒事也能自帶綜藝梗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅志祥「30巡迴演唱會」13日霸氣返場台北小巨蛋，演唱會軟硬體全面升級動員20位舞者同台演出，服裝全新訂製，連續兩天的全新造型皆不重複，並將舞台特別打造成華麗遊樂園，設置象徵承載幸福的摩天輪，代表羅志祥一路以來喜歡帶給觀眾的歡樂形象，更是出道30年始終不變的初衷。

▲▼羅志祥為了這次演出，軟硬體全面升級。（圖／記者林敬旻攝）

這回更加碼300發煙火，抒情歌段落中，舞台上還直接下起雨，原來是團隊重金打造實境「水幕秀」，將真實的水舞搬到小巨蛋舞台上與音樂完美融合，讓整座小巨蛋宛如置身雨幕，即使執行難度極高，仍堅持為歌迷呈現最高規格的視聽體驗。演唱會一開場，羅志祥帥氣現身摩天輪塔頂，為整場演出揭開精彩序幕，以連續7首動感歌曲〈全城熱愛〉、〈舞魂再現〉、〈愛投羅網〉、〈Show Time〉等炒熱氣氛。

▲▼羅志祥開場登上摩天輪塔頂，超有氣勢。（圖／記者林敬旻攝）

接著羅志祥向台下觀眾鞠躬，透露這次回到台北，真的增加很多舞者、爆破效果，不過他也說，因為小巨蛋跟高雄巨蛋場地比較不同，「我教你們怎麼不雙腳離地的嗨，不要打擾到隔壁的鄰居。」只見羅志祥搞笑示範在座位上一邊搖擺、一邊盡情吶喊，原來是因為2023年他在小巨蛋唱太嗨，造成場館較大的震動反應，這次他乾脆主動提醒大家以「微微搖起來」方式參與。

▲羅志祥示範如何坐著也能嗨。（圖／記者林敬旻攝）