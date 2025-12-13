根本旋律工廠！　他一年寫超過100首歌產量超驚人

記者蔡琛儀／台北報導

相信音樂推出《Ho Ho Ho!》耶誕特輯，收錄Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯重新詮釋經典聖誕曲，並推出蕭秉治全新暖心單曲〈恆星〉，作為年末獻給歌迷的耶誕禮物。

▲蕭秉治推出新歌〈恆星〉。（圖／相信音樂提供）

〈恆星〉以宇宙中的恆星隱喻愛人，在無盡時空裡成為彼此世界的中心。蕭秉治分享，耶誕節是充滿溫度的節日，希望大家能和深愛的人一起聽歌、相互依偎，歌曲浪漫卻不浮誇，用穩定又炙熱的情感，陪伴寒冷冬日。

創作能量爆發的蕭秉治，2025年已寫下超過百首作品，陸續推出戲劇、電影、運動與音樂合作歌曲，被歌迷封為「旋律工廠」。拍攝〈恆星〉MV時，場景打造浩瀚宇宙，他坐在恆星上高歌，還得反覆爬梯掛星星，自嘲想當酷哥卻因懼高症腳發抖，全場笑翻。

▲蕭秉治2025年已寫下超過百首作品。（圖／相信音樂提供）

蕭秉治也將在12月13日高雄夢時代、12月14日新北耶誕城首唱〈恆星〉；12月24日更將於台北大全聯內湖店參與「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會，與多組歌手用音樂陪伴大家迎接溫暖耶誕，「Ho Ho Ho!」耶誕特輯已全面數位上線。