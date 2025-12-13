生女收12億零用錢！郭碧婷「嫁豪門1堅持被讚爆」　向太：她爸從不知道

記者田暐瑋／綜合報導

女星郭碧婷與向佐結婚6年，育有一子一女，婚後她為了照顧爸爸與兒女的學業而選擇居住在台灣，與婆婆向太的互動一直是外界關注焦點。向太近日透露，即便給郭碧婷的零用錢很豐厚，但媳婦從不會動用夫妻的收入或婆家的資金來補貼娘家。

▲郭碧婷 。（圖／記者徐文彬攝）



向太陳嵐近日分享與兒媳郭碧婷的關係，表示郭碧婷與自己年輕時的性格相似，從不會動用夫妻的收入或婆家的資金來補貼娘家，郭碧婷偶爾外出工作，主要是為了積累資金，用來補貼娘家，而不是全部依賴婆家的財力，不只如此，也不會向娘家人透露婆家給予的金錢有多少。

郭碧婷靠婚後接綜藝、拍廣告的收入承擔父親的醫療費和娘家日常開銷，也曾表示婆婆平常的零用錢從不少給，尤其是生下女兒後，向太不僅送豪宅，還送了兩塊地，總價值超過12億人民幣（約53億元台幣），但仍用自己的收入來負擔娘家開支，婆家給的錢都用在小孩身上，也強調生育孩子是自己的選擇，並沒有受到婆家的壓力，對於婆媳之間的關係，她認為互相尊重和理解是非常重要的。

▲向太「選郭碧婷當兒媳」，門當戶對不重要。（圖／翻攝自微博）

