林依晨師妹剪掉20cm長髮！　帥美新造型被讚「像日本女神廣瀨鈴」

記者黃庠棻／台北報導

金鐘入圍潛力新星袁漠遙為了新作品《終點起》，大膽剪掉20公分長髮，暌違13年變身短髮造型。有著「十頭身比例」的她，剪去長髮後臉型更加小巧，五官也更精緻立體，近日在社群媒體驚喜公開短髮造型，照片一曝光，粉絲立刻留言「太適合了！」、「有點像廣瀨鈴」。

▲入圍金鐘60「最具潛力新人」的袁漠遙剪去20公分長髮。（圖／周子娛樂提供）

袁漠遙今年憑《第一次遇見花香的那刻2》入圍金鐘獎最具潛力新人，她以一頭俐落長髮亮相，這次為新作品落髮。談起剪髮的當下，袁漠遙分享自己其實在發抖，她表示「是因為太緊張了。」也透露其實剪下留了13年的長髮不會心痛，反而很期待見到新的自己。

剪完短髮後，劇組的大力稱讚也讓袁漠遙瞬間卸下緊張感，她透露「大家給短髮的我滿滿的情緒價值，讓我整天都開心到不行，覺得為了角色做出改變，真的很值得。」

從國小以來幾乎都維持長髮的袁漠遙，坦言長髮對自己有特殊意義，她表示「除了習慣，也是因為我喜歡騎馬時，髮絲隨風飄動的樣子。」不過剪短後，她也觀察到一個有趣變化「很多人說短髮會上癮，我喜歡短髮，但我也還是很喜歡長髮的樣子。」

袁漠遙笑說長髮其實很難整理「我有自然捲，所以整理起來很災難，我都懶得吹頭髮。」被問到短髮是否讓外形更銳利或清純，她則認為「我本來就蠻多變的，也有很豐富的情緒，一一對應在不同的人、不同事件上。」

至於親友的反應，袁漠遙笑說「家人還沒看到。」但身邊朋友第一眼見到新造型，全都驚呼她變得更陽光、更減齡，甚至有人形容她彷彿成了日系美少女。她也幽默補充「是日系美男子吧！開玩笑的啦。但整體感覺確實親和許多，也好像更明亮了一點。」以嶄新姿態亮相的袁漠遙，近期試鏡邀約持續湧入，製作人更稱她是「寶藏女孩」。

