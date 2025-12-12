張棋惠演唱會「又出意外」！　「突有蟑螂球滾進觀眾席」全場嚇瘋

記者蔡琛儀／台北報導

張棋惠日前舉辦25週年演唱會，以滿滿誠意回顧25年音樂旅程，從經典歌曲到全新橋段都讓現場青春回憶滿滿，她特別重新編排〈一千零一個願望〉，在燈海中全場大合唱，感動直呼看到大家一起唱的瞬間「努力沒有白費」。

▲張棋惠台北開唱。（圖／好撐音樂提供）

而張棋惠先前因舉辦音樂會時，發生「蟑螂亂入」爆紅的畫面也升級重現，她特意把這起驚魂意外搬上舞台，推出滿是蟑螂的「蟑螂球」朝觀眾席衝刺，讓全場充滿尖叫與笑聲。

歌單跨中文、台語到英文多種曲風，驚喜更是一個接一個，預告「吳青峰」時，最後竟走出黃豪平，他完美模仿青峰語氣讓全場爆笑，還與張棋惠合唱〈愛情限時批〉默契滿分。真正讓她最感動的，是請到她模仿起家時的靈魂人物李炳輝現身合唱〈晚頭仔水雞〉，李炳輝還因太激動整段站著唱，笑說「妳的熱情讓我坐不住」。

▲▼張棋惠請到李炳輝、黃豪平當嘉賓。（圖／好撐音樂提供）

台北場大獲好評後，張棋惠感動宣布將南下加開高雄場，她坦言從沒想過首次舉辦個唱就能迎來加場，對她而言不只是票房，而是25年累積成的珍貴肯定。從15歲出道、被笑的口音到多年努力轉化成魅力，她笑說連當初亂入的蟑螂「都是貴人」。高雄場將完整延續台北內容並加入南部限定橋段，讓粉絲看見她25年走來的能量與故事。

台北場星光熠熠，曾沛慈、郭靜、黃小柔、嚴立婷、鍾欣怡、朱海君等好友全到場力挺，場外花籃更從曾莞婷、LuLu到楊丞琳一路排開，入口直接變成花牆，讓張棋惠動容直說「真的感受到被愛包圍」。