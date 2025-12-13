「妳能在黑暗中找到我」James Alyn暖哭歌迷　新歌藏台北彩蛋：在國國家寫的

記者蕭采薇／台北報導

自泰國人氣獨立樂團「HYBS」單飛後的創作歌手James Alyn，宣布與曾來台創下完售紀錄的英國流行樂團PREP，推出全新單曲《Don’t Worry》。這首夢幻聯動的歌曲，更藏有一個讓台灣樂迷驚喜的超級彩蛋——這首歌的創作靈感，竟然是去年他們在台北，於金曲樂團「落日飛車」主唱國國家中即興玩出來的。

▲創作歌手James Alyn，自泰國人氣獨立樂團「HYBS」單飛。（圖／子皿娛樂提供）

這段跨國音樂奇緣要追溯到去年5月，當時PREP在 Legacy Taipei 舉辦千人完售專場，邀請 James Alyn擔任開場嘉賓。演出結束後，一行人意猶未盡，受邀前往落日飛車主唱國國家中續攤小聚。

James Alyn回憶，當時大家在客廳隨性開始了Jam session（即興演奏），「我們原本沒打算留下任何作品，卻在一年後意外翻到當晚的錄音，覺得感覺對了！」於是順勢發展出這首《Don’t Worry》。國國家的客廳意外成了這次跨國合作的「第一案發現場」，深厚的台灣淵源也讓網友得知後直呼：「這緣分太巧了！」

▲PREP去年在台北演出後，在「落日飛車」主唱國國家的客廳，和James Alyn一起玩出新作。（圖／子皿娛樂提供）

除了誕生地充滿驚喜，《Don’t Worry》的歌詞更藏著感人故事。James Alyn 透露，曾有一位歌迷告訴他：「你的歌陪我度過了人生最黑暗的時刻。」這句話深深觸動了他。

▲James Alyn單飛後人氣不減。（圖／子皿娛樂提供）

「我希望這首歌能成為更多人的小小光點。」James Alyn 將這份心意寫進歌詞：「Even in another life, you can find me by your side（即使在來生，你也能發現我在你身邊）。」搭配 PREP標誌性的輕柔合成器與 James Alyn 溫暖的嗓音，彷彿是在混亂世界中，給予聽眾最安穩的陪伴。

▲從HYBS時期就備受喜愛的James Alyn，單飛後展現出跨越復古 R&B 到現代流行的多變樣貌。（圖／子皿娛樂提供）



從HYBS時期就備受喜愛的James Alyn，單飛後展現出跨越復古 R&B 到現代流行的多變樣貌。他今年已三度以個人身份來台演出，10 月更登上大型音樂節「浪人祭」舞台，人氣居高不下。繼 7 月發行個人首張專輯《2019》後，James Alyn再用這首誕生於台北的《Don’t Worry》，宣示未來更令人期待的創作路線。