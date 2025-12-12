ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
微短劇贏在不說教！圈內人爆製作秘辛
女生必看「低成本富養自己」好習慣
曾勇敢揭邪教惡行！女星產房淚崩生娃
八三夭唱出社畜心聲！　化身NPC抵抗職場霸凌

記者蔡琛儀／台北報導

八三夭演唱會同名主題曲〈沒有翅膀的人〉是他們睽違600天、全新第6張專輯的預熱曲，寫給每個在現實裡奮戰的小人物，阿璞也說平凡的人同樣能創造夢想，只要在過程裡喜歡自己就足夠。MV由導演殷振豪操刀，讓八三夭化身辦公室電玩世界中的NPC陪女主角一起對抗職場霸凌，全員換上各式西裝，帥氣「帶裝備」闖關。

▲八三夭推出演唱會同名歌曲〈沒有翅膀的人〉。（圖／索尼提供）

這次專輯特別邀請殷振豪擔任影像統籌，聯手不同導演打造完整世界觀，將NPC設定貫穿每支MV，象徵平凡如NPC的每個人，都能因夢想而偉大。〈沒有翅膀的人〉MV則化職場為奇幻遊戲，新人女主角遭主管與學姐霸凌後決心反擊，劇情誇張卻貼近Z世代職場感受，八三夭五人化身各種NPC技能角色，用最中二又最溫暖的方式陪她打怪。

阿璞成為推著文件車的吟遊詩人，以歌聲鼓舞主角，他也回憶學生時期曾在科技公司上班兩個月，才發現自己更適合做音樂；阿電端出「文具改造槍」帥氣射擊；小橘穿黑西裝拿黑傘演特務；霸天以裁紙刀化身浪人，甚至掏出卸妝棉「破解濃妝學姐」；劉逼則拿著神秘公事包，打開就狂冒小泡芙幫主角補血。

