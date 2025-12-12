丟丟妹賣「財神加持天珠」說錯話！直播當場斷線 爆雞皮：我嚇爛

▲丟丟妹直播中莫名起雞皮疙瘩。（翻攝臉書）



圖文／鏡週刊

丟丟妹近日首度飛到中國直播賣珠寶，沒想到賣到西藏扎基拉姆財神加持的天珠手鍊時，天生有敏感體質的她，竟全身起雞皮疙瘩，忽冷忽熱，她覺得不舒服，直言「我不賣了」，竟然導致直播斷線，兩支全新手機都無法連上，讓她當場嚇到，再也不敢亂說話，隔天被問到此事直言「我真的嚇爛！」

丟丟妹前日率團隊海外直播賣珠寶玉石，原本準備各式珠寶要銷售，一開始現場的老師就已念佛護法，沒想到過程中，丟丟妹一時說錯話，把「扎基拉姆」娘娘差點講成「拉基」，沒多久網路就斷線，手機螢幕全黑，長達半小時之久，好不容易復播後，她一直起雞皮疙瘩，而且從腳底冒上來，她有點緊張，立刻請工作人員打電話回彰化請爸媽問家裡的神明，但遲遲沒有回覆。

▲丟丟妹全新手機竟螢幕全黑無法使用。（翻攝臉書）



除了有奇怪的靈動之外，直播時一向很敢嗆的丟丟妹，竟然幾度眼眶泛紅想哭，連她自己都覺得不可思議，斷線後，網路或手機似乎一時無法恢復，丟丟妹在老師的建議下，到佛堂祈福表達悔意，求直播順利平安，並允諾日後會到西藏還願，之後才恢復連線。在斷線多時後，好不容易連上線，她再也不敢亂說話，一度吸引近3萬人上線，比在台灣多一倍人數，也讓她有些驚奇，最後直播到兩點才收，當下她也覺得懊惱懺悔，但已經全身虛脫，決定機票延期，多留一天好好向觀眾介紹西藏財神的背景。

▲丟丟妹直播中失言對神明不敬斷線，她到佛堂祈福求平安順利。（經紀人提供）

▲丟丟妹允諾將到西藏還願。（經紀人提供）



