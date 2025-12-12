ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

微短劇贏在不說教！圈內人爆製作秘辛
女生必看「低成本富養自己」好習慣
曾勇敢揭邪教惡行！女星產房淚崩生娃
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

賴佩霞 黃安 楊皓如 陳意涵 小薰 李運慶 李晧禎 PSY

丟丟妹賣「財神加持天珠」說錯話！直播當場斷線 爆雞皮：我嚇爛

獨家／誤喊財神名遭懲？丟丟妹突忽冷忽熱想哭　直播當場靈異斷線

▲丟丟妹直播中莫名起雞皮疙瘩。（翻攝臉書）

圖文／鏡週刊

丟丟妹近日首度飛到中國直播賣珠寶，沒想到賣到西藏扎基拉姆財神加持的天珠手鍊時，天生有敏感體質的她，竟全身起雞皮疙瘩，忽冷忽熱，她覺得不舒服，直言「我不賣了」，竟然導致直播斷線，兩支全新手機都無法連上，讓她當場嚇到，再也不敢亂說話，隔天被問到此事直言「我真的嚇爛！」

丟丟妹前日率團隊海外直播賣珠寶玉石，原本準備各式珠寶要銷售，一開始現場的老師就已念佛護法，沒想到過程中，丟丟妹一時說錯話，把「扎基拉姆」娘娘差點講成「拉基」，沒多久網路就斷線，手機螢幕全黑，長達半小時之久，好不容易復播後，她一直起雞皮疙瘩，而且從腳底冒上來，她有點緊張，立刻請工作人員打電話回彰化請爸媽問家裡的神明，但遲遲沒有回覆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

獨家／誤喊財神名遭懲？丟丟妹突忽冷忽熱想哭　直播當場靈異斷線

▲丟丟妹全新手機竟螢幕全黑無法使用。（翻攝臉書）

除了有奇怪的靈動之外，直播時一向很敢嗆的丟丟妹，竟然幾度眼眶泛紅想哭，連她自己都覺得不可思議，斷線後，網路或手機似乎一時無法恢復，丟丟妹在老師的建議下，到佛堂祈福表達悔意，求直播順利平安，並允諾日後會到西藏還願，之後才恢復連線。在斷線多時後，好不容易連上線，她再也不敢亂說話，一度吸引近3萬人上線，比在台灣多一倍人數，也讓她有些驚奇，最後直播到兩點才收，當下她也覺得懊惱懺悔，但已經全身虛脫，決定機票延期，多留一天好好向觀眾介紹西藏財神的背景。

獨家／誤喊財神名遭懲？丟丟妹突忽冷忽熱想哭　直播當場靈異斷線

▲丟丟妹直播中失言對神明不敬斷線，她到佛堂祈福求平安順利。（經紀人提供）

獨家／誤喊財神名遭懲？丟丟妹突忽冷忽熱想哭　直播當場靈異斷線

▲丟丟妹允諾將到西藏還願。（經紀人提供）

更多鏡週刊報導
獨家／朱孝天遭爆「不到8成不開唱」　個人巡演曝人氣警訊
獨家／朱孝天直率個性惹禍　下月F4上海演唱會成局外人
香港五級火警造成重大傷亡　韓國網友呼籲取消MAMA

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊，丟丟妹

推薦閱讀

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷居酒屋打工淚揭真相

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷居酒屋打工淚揭真相

8小時前

以為會醒過來...賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

以為會醒過來...賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

6小時前

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導再揭「外洩關鍵」：不是修電腦

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導再揭「外洩關鍵」：不是修電腦

10小時前

李伊庚形象全毀！好色喊：沒看過E奶「露骨私小10歲嫩妹」對話外流

李伊庚形象全毀！好色喊：沒看過E奶「露骨私小10歲嫩妹」對話外流

5小時前

快訊／胡瓜宣布《大集合》只主持到1／31　

快訊／胡瓜宣布《大集合》只主持到1／31　

4小時前

黃安返台開車滑手機「聽自己導航」　開箱32年賓士曝車牌8888

黃安返台開車滑手機「聽自己導航」　開箱32年賓士曝車牌8888

11小時前

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」　當場被打臉尷尬過程曝

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」　當場被打臉尷尬過程曝

18小時前

楊皓如移居澳洲「手機剩帳單通知」　親列3點揭不發工作照原因

楊皓如移居澳洲「手機剩帳單通知」　親列3點揭不發工作照原因

20小時前

才結婚1年...賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪陪伴女兒

才結婚1年...賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪陪伴女兒

12/11 13:06

個資遭牙醫外洩…小薰爆欠14萬「提前付清餘款」　硬起來發3點聲明

個資遭牙醫外洩…小薰爆欠14萬「提前付清餘款」　硬起來發3點聲明

12/11 15:39

77歲余天認了「已半退休」　罕見露面曝李亞萍近況：我在家很難過　

77歲余天認了「已半退休」　罕見露面曝李亞萍近況：我在家很難過　

12/11 17:47

陳漢典、Lulu世紀婚禮倒數！　他無預警認了：現在是一家三口

陳漢典、Lulu世紀婚禮倒數！　他無預警認了：現在是一家三口

1小時前

熱門影音

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧
胡瓜力邀77歲余天復出　看一次少一次

胡瓜力邀77歲余天復出　看一次少一次
郭碧婷住台灣分居向佐　笑「向太給很多錢錢」

郭碧婷住台灣分居向佐　笑「向太給很多錢錢」
S媽收到金鐘獎盃「激動哭了」　小S曬合照：我會繼續前進

S媽收到金鐘獎盃「激動哭了」　小S曬合照：我會繼續前進
昆凌現身澳門萌打招呼　始源.陳偉霆等男神集合！

昆凌現身澳門萌打招呼　始源.陳偉霆等男神集合！
《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
陳晨威Julia火速登記結婚　Juicy也戴頭紗來搶婚了XD

陳晨威Julia火速登記結婚　Juicy也戴頭紗來搶婚了XD
李進良操心女兒交男友　佩甄：怕她遇到以前的你？

李進良操心女兒交男友　佩甄：怕她遇到以前的你？
羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！

羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！
李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

看更多

胡瓜力邀77歲余天復出　看一次少一次

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

《阿凡達3》視覺震撼再進化！　超狂詹姆斯卡麥隆打造「沉浸到忘記呼吸」的潘朵拉新世界

20分鐘前30

愛情長跑20年！婚禮留空位給亡友屠穎　李國超一開口就淚崩：我叫他一定要來

20分鐘前10

陳偉霆首揭「官宣生子」原因！　14年前強調：不當未婚爸爸

44分鐘前0

瘋電影／Scarlet 永無止境的史嘉蕾　陰陽界公主復仇記

1小時前0

北流耶誕小鎮來了！　精彩節目一次看

1小時前0

陳妍希憑《狙擊蝴蝶》翻紅！台導「花3天改版救場」平庸劇本變神劇

1小時前0

曾奪金音獎...他陷新冠後遺症低潮多年　回歸就攜手合作超大咖歌手

1小時前51

陳漢典、Lulu世紀婚禮倒數！　他無預警認了：現在是一家三口

2小時前35

丟丟妹賣「財神加持天珠」說錯話！直播當場斷線 爆雞皮：我嚇爛

2小時前1

吳婉君42歲認了已老花！「老實去配眼鏡」：高清世界還是比較舒服

讀者迴響

熱門新聞

  1. 曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相
    8小時前3036
  2. 賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開
    6小時前1411
  3. 陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」
    10小時前2031
  4. 李伊庚形象全毀！好色喊：沒看過E奶「露骨私小10歲嫩妹」對話外流
    5小時前1617
  5. 胡瓜宣布《大集合》只主持到1／31　
    4小時前3210
  6. 黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌
    11小時前6630
  7. 陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」
    18小時前209
  8. 楊皓如移居澳洲「手機剩帳單通知」
    20小時前144
  9. 賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪
    12/11 13:063615
  10. 小薰爆欠14萬「提前付清餘款」　硬起來發3點聲明
    12/11 15:392825
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合