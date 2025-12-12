出獄後零收入！張峰議「因顏正國」走回正途：我不會讓你失望

記者許逸群／台北報導

歷經人生低谷的更生人，用音樂找回陽光的「逆光重生的創作人」張峰議，耗時9年推出首張全創作專輯《有故事的人》。他今（12日）舉辦發片記者會，他說，這十首親筆創作的作品，完整記錄下自己從谷底逆轉重生的旅程，那些痛苦的經驗，如今已化作成長的印記。

▲▼張峰議耗時9年推出首張全創作專輯《有故事的人》。（圖／金室音樂提供）

張峰議回憶，2020年假釋出獄後，他四處投稿自己的音樂作品卻屢遭拒絕，唯獨收到顏正國（國哥）的回覆。顏正國簡單一句「你好，你的歌我聽到了，我們見個面吧。」隨後，顏正國不僅採用他的創作作為微電影《卸妝》和長篇電影《少年吔》的主題曲，甚至安插角色讓他參與演出，給予實質的幫助。

談到剛出獄的生活，張峰議坦承曾經歷一段幾乎「零收入」的艱難歲月。房租都是由媽媽支付了兩年，他當時與媽媽約定，如果給他兩年時間在音樂上沒有成績，就必須去賣控肉飯或擺攤維生。直到遇到顏正國，以及後來接連出現的貴人，生活才逐漸穩定，如今已能靠自己負擔房租與生活開銷。

▲張峰議現場演唱新歌。（圖／記者許逸群攝）

張峰議也透露一段神祕的經歷，他曾為宮廟的武財神寫歌，但一個案子遲遲沒有下文。直到他去跟武財神拜拜後，在前往客戶辦公室的路上，門都還沒開，資方就來電告知「決定要做」，讓他當場嚇傻。這類巧合讓他深信冥冥之中有貴人相助，生活才從一無所有的困境中徹底逆轉。

回首過往，張峰議因誤入歧途被判刑7年，實際服刑4年3個月。他形容當時連呼吸都感到壓抑，出獄時並沒有一般人的興奮，反而是一直保持安靜，思考著未來方向。他知道自己必須徹底斷絕與過往朋友的來往，因為結果必定是不好的。他對著逝去的奶奶發誓，絕對不會再走錯路，要實現當初的歌手夢想。

▲提到顏正國的提拔，讓張峰議忍不住哽咽。（圖／金室音樂提供）



最讓他遺憾的是，在獄中時一手將他帶大的奶奶便離開人世，他申請交保出來，奶奶已經埋葬，連最後一面都沒見到。他將這份難過獨自吞下，在無人時偷偷哭泣，並在奶奶墓前發誓，天天寫佛經迴向。他夢到奶奶看著他一直笑，醒來眼眶是濕的，讓他確信奶奶從未氣他，只是心疼，這成為他最大的動力。

談到恩人顏正國，張峰議一度哽咽，透露自己是被「騙」了9個月。顏正國罹病時不讓他去探望，總是找藉口推託「你先忙，我小事啦」，後悔沒有早點去看對方。他坦言將這份悲痛化為力量，也在顏正國的告別式向對方說「我不會讓你失望」，並想藉自己的「重生之路」告訴年輕人，永遠不要放棄自己。