朴娜勑遭挖發酒瘋畫面！痛罵：我花光財產也要告你　涉霸凌經紀人

南韓知名女星朴娜勑近來遭到前經紀人爆料人品爭議，甚至扯出「打針阿姨」濫用藥物的風波，對此，她只在8日發文解釋「已經解開誤會」，但還是不斷被挖出黑歷史。近日，韓媒又掀出她過去在申東燁節目上發酒瘋的畫面，對著鏡頭痛罵「我花光全財產也要告死你」，間接佐證了前經紀人爆料她喝酒會失控的舉止。

▲▼朴娜勑喝酒喝得開心，聽到要收工突然站起來對鏡頭喊話。（圖／翻攝自YouTube）



朴娜勑連日遭到負面爆料，韓媒12日挖出她早在9個月前參與申東燁節目錄製時，來到節目尾聲已經喝開了，當聽到製作單位表示「差不多要打板了」，她突然反問「為什麼？我們還有很多話要講欸」，梁世炯則幽默虧她「製作單位原本這種喝酒風格的節目，如果有人漸漸喝醉了，反而能拍得更有趣，但只要娜勑開始喝醉、露出醉態，節目組就會一個個說『好了好了，停！收工！』。」

▲▼朴娜勑曾在9個月前突然藉著酒意表示要提告。（圖／翻攝自YouTube）

聽到準備收工，朴娜勑也大動作站起來質問「大家為什麼要站起來（收工），如果要這樣就不應該找我來！」她緊接著對鏡頭大喊：「我說過囉，我很有可能會闖大禍喔。」而她突然站起來，也被梁世炯虧「妳現在站起來，椅子跟妳的腰一樣」，她反嗆「你也是小矮人啊」。

沒想到下一秒，朴娜勑對著鏡頭發酒瘋，怒喊：「那位朋友，我一定會動用金xx，利用大型法律事務所告上一場大的官司，就算賭上我的全部財產！」這段隔空喊話立刻引起猜測。而她涉嫌霸凌前經紀人、濫用藥物風波，截至目前無相關回應。

