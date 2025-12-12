快訊／胡瓜宣布《大集合》只主持到1／31　

記者葉文正／台北報導

胡瓜、陳亞蘭與歐漢聲（歐弟）三人主持的《週末最強大》今天舉行記者會，三人穿上包青天古裝，默契十足，不過胡瓜現場卻拋出震撼彈，宣布《綜藝大集合》只主持到1／31日，等於宣告明年將離開主持24年的節目，此訊息相信會讓不少鄉親們相當失望。

▲胡瓜出席《週末最強大》首播記者會。（圖／記者李毓康攝）

對於民視的合約問題，胡瓜也嚴肅表示：「這件事情都是你們在寫，尤其是民視除夕節目，我到華視做除夕才有今天這節目(週末最強大)，民視四、五月就來找我，希望主持除夕節目，我說華視已經要續作，人家已經先訂，他們就希望我回去做兩小時的運動會，我說需要華視同意才可以，獲得華視同意後，我才可以去做運動會。」

▲胡瓜(右起)、陳亞蘭、歐漢聲默契佳。（圖／記者李毓康攝）

胡瓜也坦承，我跟民視前兩年的確有合約問題，「所以我先問民視，可否寄存證信函，他們說可以，所以我寄給民視不續約的信函，我們沒有結冰，只是沒有要續約，到這裡為止，合約跟民視無關了，這件事情好奇怪，還沒有談好，大集合就錄到1月31日，民視沒有說要我降價。」拋出震撼彈。

▲胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲勢必掀起周末大戰。（圖／記者李毓康攝）

對即將與白冰冰與康康對戰，胡瓜認為把這個時段炒熱，不是你要打我我要打你，要喚起大家愛看節目，大家在注意收視已經有往上，將來週六會比以前更多人看節目，樂見良性競爭。