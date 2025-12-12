ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陳意涵家長聚會「認不出愛馬仕」
最愛冷暴力三大星座！
濱崎步「演唱會連遭取消」吐心聲
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

賴佩霞 黃安 楊皓如 陳意涵 小薰 李運慶 李晧禎 PSY

陳漢典宣布主持高雄跨年「Lulu秒回超真實6字」！他笑哭：不可能欸

記者潘慧中／綜合報導

陳漢典與Lulu（黃路梓茵）10月中旬正式登記結婚後，一舉一動都成為網友的討論話題。有趣的是，當他11日在社群網站證實將主持高雄跨年晚會後，老婆的一句留言讓他哭笑不得地直呼：「不可能！」

▲▼陳漢典。（圖／翻攝自Instagram／originalpoping）

▲陳漢典發文證實將主持高雄跨年晚會。（圖／翻攝自Instagram／originalpoping）

照片中，可以看到陳漢典穿著一套深色穿搭，包括長版大衣、西裝外套與襯衫，層次豐富但不雜亂，呈現沈穩又俐落的視覺效果。領口搭配細條紋領帶，腳上穿著黑色皮鞋，整體剪裁讓他顯得更挺拔有氣勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳漢典。（圖／翻攝自Instagram／originalpoping）

▲在陽光照射下，陳漢典帥氣入鏡。（圖／翻攝自Instagram／originalpoping）

有趣的是，當陳漢典以如此帥氣的造型宣布將主持高雄跨年晚會時，Lulu只在留言區回覆「哎呦！很耐熱喔」，不只瞬間逗樂大批粉絲，他本人也附上哭笑不得的表情符號說：「不可能只回耐熱！」

▲▼陳漢典。（圖／翻攝自Instagram／originalpoping）

▲▼Lulu的回覆讓陳漢典哭笑不得。（圖／翻攝自Instagram／originalpoping）

▲▼陳漢典。（圖／翻攝自Instagram／originalpoping）

事實上，忙於跨年活動後，陳漢典與Lulu明年1月就即將舉辦婚禮，老婆負責細節統籌，他則是「負責出席跟出錢」，完全配合老婆的意見，「我們婚禮很好玩！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Lulu黃路梓茵陳漢典

推薦閱讀

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷居酒屋打工淚揭真相

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷居酒屋打工淚揭真相

3小時前

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導再揭「外洩關鍵」：不是修電腦

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導再揭「外洩關鍵」：不是修電腦

5小時前

以為會醒過來...賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

以為會醒過來...賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

1小時前

黃安返台開車滑手機「聽自己導航」　開箱32年賓士曝車牌8888

黃安返台開車滑手機「聽自己導航」　開箱32年賓士曝車牌8888

6小時前

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」　當場被打臉尷尬過程曝

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」　當場被打臉尷尬過程曝

13小時前

楊皓如移居澳洲「手機剩帳單通知」　親列3點揭不發工作照原因

楊皓如移居澳洲「手機剩帳單通知」　親列3點揭不發工作照原因

15小時前

才結婚1年...賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪陪伴女兒

才結婚1年...賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪陪伴女兒

23小時前

個資遭牙醫外洩…小薰爆欠14萬「提前付清餘款」　硬起來發3點聲明

個資遭牙醫外洩…小薰爆欠14萬「提前付清餘款」　硬起來發3點聲明

21小時前

77歲余天認了「已半退休」　罕見露面曝李亞萍近況：我在家很難過　

77歲余天認了「已半退休」　罕見露面曝李亞萍近況：我在家很難過　

18小時前

釜山女神人在韓國收驚喜應援　強勢回歸富邦勇士：回到熟悉的地方

釜山女神人在韓國收驚喜應援　強勢回歸富邦勇士：回到熟悉的地方

18小時前

李運慶媽媽年輕舊照驚呆網友！　深邃五官「激似混血兒」超美

李運慶媽媽年輕舊照驚呆網友！　深邃五官「激似混血兒」超美

12小時前

演員舊情還在！柳俊烈「分手惠利」驚喜現身　《1988》合體到齊

演員舊情還在！柳俊烈「分手惠利」驚喜現身　《1988》合體到齊

20小時前

熱門影音

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧
胡瓜力邀77歲余天復出　看一次少一次

胡瓜力邀77歲余天復出　看一次少一次
郭碧婷住台灣分居向佐　笑「向太給很多錢錢」

郭碧婷住台灣分居向佐　笑「向太給很多錢錢」
S媽收到金鐘獎盃「激動哭了」　小S曬合照：我會繼續前進

S媽收到金鐘獎盃「激動哭了」　小S曬合照：我會繼續前進
昆凌現身澳門萌打招呼　始源.陳偉霆等男神集合！

昆凌現身澳門萌打招呼　始源.陳偉霆等男神集合！
《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
陳晨威Julia火速登記結婚　Juicy也戴頭紗來搶婚了XD

陳晨威Julia火速登記結婚　Juicy也戴頭紗來搶婚了XD
李進良操心女兒交男友　佩甄：怕她遇到以前的你？

李進良操心女兒交男友　佩甄：怕她遇到以前的你？
羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！

羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！
李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

看更多

【千萬不能跌倒】日本選手白馬雪場滑雪...半路遇黑熊殺出來緊追！

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

尪飛日「幫友代購超過10瓶酒」還拿她衣服包！林舒語崩潰PO文求救：超氣

16分鐘前0

曾勇敢揭邪教惡行！　女星產房淚崩生娃…緊抱愛女：我們是爸媽了

19分鐘前42

李伊庚形象全毀！好色喊：沒看過E奶「露骨私小10歲嫩妹」對話外流

1小時前20

抓包「經紀人轉賣VIP票當黃牛」　南韓大咖歌手心軟幫求情判無罪

1小時前20

王齊麟婚禮時間曝！萬豪酒店席開百桌　愛妻陳詩媛挺孕肚試婚紗

1小時前20

陳匡怡自清「不需穿薄紗勾男生」！氣到暴瘦：我很乾淨 台大學長幫作證

1小時前37

以為會醒過來...賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

2小時前40

陳漢典宣布主持高雄跨年「Lulu秒回超真實6字」！他笑哭：不可能欸

3小時前1226

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷居酒屋打工淚揭真相

4小時前1

12月12日星座運勢／處女正財收入豐！水瓶投資達願　射手單身多奇緣

讀者迴響

熱門新聞

  1. 曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相
    3小時前2426
  2. 陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」
    5小時前1628
  3. 賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開
    1小時前66
  4. 黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌
    6小時前6026
  5. 陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」
    13小時前209
  6. 楊皓如移居澳洲「手機剩帳單通知」
    15小時前144
  7. 賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪
    23小時前3615
  8. 小薰爆欠14萬「提前付清餘款」　硬起來發3點聲明
    21小時前2825
  9. 77歲余天半退休　罕見露面曝李亞萍近況
    18小時前1810
  10. 釜山女神人在韓國收驚喜應援　強勢回歸富邦勇士：回到熟悉的地方
    18小時前2
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合