陳漢典宣布主持高雄跨年「Lulu秒回超真實6字」！他笑哭：不可能欸

陳漢典與Lulu（黃路梓茵）10月中旬正式登記結婚後，一舉一動都成為網友的討論話題。有趣的是，當他11日在社群網站證實將主持高雄跨年晚會後，老婆的一句留言讓他哭笑不得地直呼：「不可能！」

▲陳漢典發文證實將主持高雄跨年晚會。



照片中，可以看到陳漢典穿著一套深色穿搭，包括長版大衣、西裝外套與襯衫，層次豐富但不雜亂，呈現沈穩又俐落的視覺效果。領口搭配細條紋領帶，腳上穿著黑色皮鞋，整體剪裁讓他顯得更挺拔有氣勢。

▲在陽光照射下，陳漢典帥氣入鏡。



有趣的是，當陳漢典以如此帥氣的造型宣布將主持高雄跨年晚會時，Lulu只在留言區回覆「哎呦！很耐熱喔」，不只瞬間逗樂大批粉絲，他本人也附上哭笑不得的表情符號說：「不可能只回耐熱！」

▲▼Lulu的回覆讓陳漢典哭笑不得。



事實上，忙於跨年活動後，陳漢典與Lulu明年1月就即將舉辦婚禮，老婆負責細節統籌，他則是「負責出席跟出錢」，完全配合老婆的意見，「我們婚禮很好玩！」