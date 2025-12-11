白安回到童年「玩到不想走」！　拍MV堆出史萊姆雪堆

記者蔡琛儀／台北報導

白安推出第五張專輯《星期八》，同名主打〈星期八〉MV已上線，白安希望透過歌曲提醒大家，成長路上遺失的相信、耐心與天真，都能在「星期八」被重新拾回。

▲白安〈星期八〉MV上線。（圖／相信音樂提供）

〈星期八〉MV找來各年齡的素人出演，在幻想時空裡變成夢想中的樣子，變裝皇后、體操選手、DJ甚至是追夢爸爸，每個人都把渴望化為行動。白安最被一位努力學滑雪的爸爸感動，跌倒再起的畫面深刻呼應歌曲想傳達的力量，她也笑稱小女孩成為女騎士的橋段讓她想到：「每個人心裡都有想成為的人，只要願意，隨時都可以Action走！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

MV場景加入溜滑梯與盪鞦韆等成長記憶，拍攝現場更堆出一座「黏得像史萊姆」的雪堆，讓白安玩到像回到童年。她說這次創作像是長大後回望過去，提醒自己即便歌詞藏著遺憾，也要學會把感傷變幽默，帶著過去的憧憬繼續往前。

白安說，那些未完成的夢和還沒說出口的願望，都可以放進「星期八」，那是一個專門保存想像的日子，也允許大人再次做夢。接下來她將展開巡演，明年1月25日台北Zepp New Taipei、3月7日高雄後台，並陸續前往北京、上海、成都、武漢、深圳與廣州開唱。