胡宇威罕見開罵…陳庭妮認「第一次看他這樣」　親揭爆氣來龍去脈

男星胡宇威儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，向來好脾氣的他近期罕見動怒，在社群網站用英文寫下一長串文字，痛批外國的航空公司「這是我職業生涯中最糟糕的一次飛行經驗。」今（11）日老婆陳庭妮出席活動也認了「第一次看他這樣」。

陳庭妮今（11）日出席公益活動，被問到胡宇威先前因為班機延誤爆氣，她也簡單地說明了來龍去脈，原來老公當時在洛杉磯拍完戲，準備搭乘飛機返回紐約，沒想到飛機準備起飛之前才發現機械出問題，除了行程被大延誤之外，航空公司也沒有完整的配套措施，最後只賠償了約莫20到50元美金。

對此，陳庭妮也透露這是與胡宇威認識十幾年以來，第一次看到他氣到上網發文，她一看到丈夫生氣的貼文後，馬上致電線上安慰，直言「平安就好」，也用小倆口私底下的相處模式安撫「幸好你英文很好呀」、「事情遇到就遇到了」，最後她笑說「他的個性是情緒來得快，去得也快」，幸好老公火氣馬上消了。

所幸，胡宇威回台的班機沒有受到影響，這次帶著爸媽一起回到台灣，夫妻倆與爸媽會一起慶祝聖誕節，陳庭妮透露「我們不是一個很一定要過節的人，在一起時間太長，但一定要過的是聖誕節」，強調小倆口就連結婚紀念日也沒有在過。至於是否被公婆催生，陳庭妮直言「不管是公婆還是我爸媽都很知道我們的步調，就是順其自然」，把懷孕一事交給老天爺。





