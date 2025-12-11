《孤獨搖滾！》人氣團確認出席大港開唱！　《膽大黨》片頭曲原唱也來了

記者蔡琛儀／台北報導

2026大港開唱繼首波名單陽帆後，加碼公布第二波日本動漫《孤獨搖滾！》人氣團「團結Band」，與演唱《膽大黨》第二季片頭曲的「AiNA THE END」都確定登陸高雄港邊，神級卡司讓日搖迷嗨到不行。此外，還有落日飛車、滅火器、康士坦的變化球、椅子樂團、當代電影大師等台團也整裝待發，準備用本格搖滾轟炸港灣。

▲《孤獨搖滾！》劇中樂團「團結Bnad」首次海外音樂祭獻給大港。（圖／出日音樂提供）

曾登上NHK《紅白歌合戰》的AiNA THE END，憑〈革命道中-On The Way〉席捲日本告示牌冠軍，累積播放破12億，以甜美外型搭配反差嗓音征服樂壇，武道館個唱秒殺更讓人氣暴增。她首次踏上大港舞台，勢必把渾厚能量毫不保留炸滿海風。

日本人氣動漫《孤獨搖滾！》席捲台日兩地，「團結Band」靠同名專輯衝上公信榜年度榜首，更登上許多大型音樂祭，正式突破動畫框架。今年才在日本體育館舉辦個唱、12月6日結束南韓專場，這回首次海外音樂祭獻給大港，還派出青山吉能與長谷川育美兩位人氣聲優同行，讓粉絲更加期待。

▲《膽大黨》第二季片頭曲演唱人「AiNA THE END」也將出席。（圖／出日音樂提供）