Key捲入「打針阿姨」風波！　《我獨》粉絲齊發聲明要求親自釋疑

記者張筱涵／綜合報導

南韓綜藝圈近日因朴娜萊遭前經紀人爆料、捲入「無照打針阿姨」爭議而持續延燒，相關風波也意外波及SHINee成員 Key。先前「打針阿姨」李某在社群中公開於Key家拍攝的照片，並提及與他長達十多年的交情，引發外界質疑兩人關係，進而要求Key與SM娛樂出面說明。然而，隨著爭議持續發酵，Key與公司至今保持沈默，讓《我獨自生活》的部分粉絲罕見以聯合名義發布聲明，公開質疑並要求他做出回應。

▲Key。（圖／翻攝自Instagram／bumkeyk）



粉絲在聲明中指出，Key長期透過《我獨自生活》展現真實生活、強調工作態度與人際關係的重要性，讓觀眾相信他是一位言行負責、出道18年仍保持職業操守的藝人。然而如今面對爭議，Key與所屬公司卻維持沉默，讓粉絲難以將節目中的「負責任形象」與現況連結起來。

粉絲同時提到，Key將擔任今年 MBC《演藝大賞》的主持人，這是一場陪伴觀眾走過一年、具有象徵意義的舞台。粉絲認為，在尚未作出任何說明的情況下登上這個舞台，是否符合Key過去所展現的態度與責任感，令人不得不提出質疑。他們希望Key能親自回應近期的報導與爭議，也希望他能說明自己如何看待過去在節目中展現的真誠與責任，與目前所面臨情況之間的落差。

聲明最後，粉絲表示，他們珍惜Key多年來的努力與善行，不希望這些只淪為形象消費，更期盼Key能以更成熟、言行一致的姿態，重新站在觀眾面前。事件至今，Key與SM娛樂仍未對相關質疑發表任何回應。

【《我獨自生活》粉絲聲明全文】

我們是一群長期支持 MBC 綜藝節目《我獨自生活》的觀眾，基於對節目與出演者的熱愛，在此提出以下立場。

Key 透過《我獨自生活》，真誠公開自己的家、生活方式、家人與寵物的日常，打破「偶像不會輕易公開私生活」的偏見。他時常以「出道已久的偶像」自我介紹，向後輩強調態度與關係的重要性，也鼓勵同事不要消耗式地比較過去與現在，而是「應該依照現在的年齡與狀態重新設定自我」。

因為這些言行，許多觀眾將 Key 視為認真對待自己工作的藝人，並相信他是懂得言行責任的出道 18 年偶像。然而近期圍繞 Key 的各種報導與爭議，以及他與所屬公司的沉默，讓我們難以將《我獨自生活》中展現的價值觀與目前的態度連結起來。

尤其 Key 將在今年 MBC《演藝大賞》擔任主持人，而這個舞台對喜愛 MBC 綜藝的觀眾具有特別的意義。我們不得不問：在這樣的舞台上，對於近期爭議完全不作提及，真的是對觀眾、節目與同事負責任的態度嗎？

因此，我們希望 Key 能親自回應近期的相關報導與爭議，並說明他想向《我獨自生活》觀眾與粉絲傳達的立場。我們也希望他能解釋，過去在節目中展現的態度、責任感與真誠，與目前的情況之間，他是如何理解與連結的。

若可能，我們誠懇希望他能在登上 MBC《演藝大賞》舞台之前，先以能讓觀眾與粉絲第一時間聽到的方式，坦誠發表立場。我們不希望 Key 多年的努力、善行與在節目中展現的價值觀，只淪為被消費的形象。

希望藉由這次事件，Key 能以言行一致、更成熟的樣貌，再次站在觀眾面前。

2025年12月11日

──《我獨自生活》觀眾 敬上