戲劇男神宣布新身份…跨界脫口秀　「嘉賓卡司超狂」經典CP也來了

記者黃庠棻／台北報導

「戲劇男神」王傳一開啟演藝生涯的多重宇宙，與多年好友「相聲大師」朱德剛組成全新舞台組合，推出相聲脫口秀作品「壹加一剛好比三小」，將於2026年2月28日從台中中山堂起跑，陸續前進台北、新竹、高雄四地巡演，演出尚未登場便話題不斷。

▲王傳一、朱德剛主演《壹加一剛好比三小》，驚喜宣布脫口秀嘉賓。（圖／嚞娛樂提供）

記者會上除了演藝圈好友孫翠鳳、鄧安寧、李銘順、柯叔元等超過13位藝人組成的豪華應援團星光熠熠，近期主辦單位更加碼宣布特別邀來豪華客座嘉賓陣容，一舉邀來賴雅妍、唐從聖、陳漢典、海裕芬等四位藝人好友一齊走進劇場輪番加入演出，如此強勢合體的夢幻卡司，預料將為每一站巡演帶來全然不同的驚喜火花。

此番豪華客座陣容的加入，不僅為整檔作品增添更多可看性與舞台層次，再加上四位嘉賓好友皆與王傳一與朱德剛在演藝路上有所交集，也為這場跨界演出增添不同層次的戲劇張力；當中有「表演大師」稱號的唐從聖是此次嘉賓中與相聲淵源最深的一位，過去曾與朱德剛在舞台劇及相聲領域並肩合作，兩人默契不在話下。





而賴雅妍則因與王傳一多次合作戲劇，兩人早已是觀眾心目中最佳「螢幕 CP」，這次有了「戲劇女神」賴雅妍的驚喜助陣，將為脫口秀與相聲橋段中展開近距離吐槽與戲劇式互動，為演出帶來熟悉卻全新的化學反應。

而綜藝節目出身的陳漢典，擁有模仿技巧與即興反應能力，應是「笑果最大推進器」，私底下只要對方講一句，另一位就知道要接什麼話，這樣的默契可說是最佳拍檔最佳好友的典範。

另一位嘉賓海裕芬，除了以主持身分廣為人知，在電視劇「花甲男孩轉大人」中精湛詮釋「姑姑」一角而深受觀眾喜愛，並獲封「國民姑姑」。她近年在戲劇、主持領域皆展現亮眼表現，此次跨足相聲脫口秀舞台，演技與臨場反應的魅力備受期待。





主辦單位特別透露，四位嘉賓將分別於不同場次驚喜現身，屆時台中口碑場將由劇場鬼才唐從聖打頭陣跨刀、台北場則由賴雅妍驚喜站台、新竹場則請來 國民姑姑 海裕芬坐鎮、高雄壓軸場將邀最近喜事連連的金鐘最佳持人陳漢典鬥陣開講。

王傳一為了相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》首次以「說相聲」亮相，顛覆以往戲劇形象的他在記者會上與朱德剛的「六十六」順口溜，不僅現場媒體驚喜萬分，影片隨後在社群上迅速發酵，引起網友熱烈討論，王傳一自曝從小聽相聲長大，這次終於「不是說說而已」。

與相識16年的好哥哥朱德剛同台，兩人情誼深厚，如今把默契搬上舞台，作品以結合戲劇語言、生活觀察與時事吐槽，預料將以充滿火花的語言交鋒，打造「一剛CP」獨有的互懟幽默風格。