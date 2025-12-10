尹恩惠親曝體重「長期維持47kg」　減肥五大守則實測10天瘦7kg

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女星尹恩惠是偶像女團Baby V.O.X出身，她雖然已經41歲，卻仍然維持凍齡美貌及好身材。尹恩惠在最新公開的Vlog影片中，和友人聊到減肥話題，也曝光了自己長年維持的體重，引發網友討論。

▲尹恩惠維持凍齡外型。（圖／翻攝自Instagram／y1003_grace）

尹恩惠9日在YouTube頻道公開去美國洛杉磯旅遊的影片，影片中，她和朋友到一家咖啡廳休息，對方開玩笑地摸了她的肚子說：「真的瘦了很多耶。妳看以前的影片有什麼感覺嗎？」對此，尹恩惠以「拳擊」回應朋友的調侃。

接著兩人聊到減肥話題，尹恩惠建議朋友說：「妳不是很喜歡穿衣打扮嗎？減個10公斤會太辛苦，減個4到5公斤應該就很不錯了。」尹恩惠也表示，晚上如果肚子餓就會睡不著，所以吃點東西再睡，並透露：「我身高169公分，體重大約維持在47到48公斤之間，我的骨架很細。」

▲▼尹恩惠和朋友討論減肥話題，透露自己都維持在47至48公斤。（圖／翻攝自YouTube／윤은혜의 EUNHYELOGIN）

此前，尹恩惠曾分享自己的減重秘訣，她強調要遵守「五大守則」，包括每天睡眠6至7小時以上、實施間歇性斷食、早上空腹喝橄欖油、一天三餐定時吃，以及每天攝取2至2.5公升的水。當時，她也邀請兩位素人親測，其中一位在10天內便瘦了7公斤，證實尹恩惠的減肥法相當有效。

▲尹恩惠無痛減肥菜單。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）