陳晨威啾啾火速登記結婚！
超商連5天「買1送1」懶人包
《暴君的廚師》李彩玟台北見面會突喊卡
獨／網紅袁曼軒每月出三次國帶貨　練就火辣身材開條件徵另一半

記者葉文正／台北報導

貴婦KOL袁曼軒2017年閃婚礦業少東郭先生後，雖生下雙胞胎兒女，不過之後婚姻觸礁，夫妻倆協議離婚，她並與好友合資上億元開精品會館，近日接受專訪時表示，「一直有約會對象，但是並沒有適合在一起的伴侶，想跟我在一起也要跟我財力相當哦。」

▲袁曼軒開出挑選另一半的條件。（圖／袁曼軒提供）

▲袁曼軒開出挑選另一半的條件。（圖／袁曼軒提供）

袁曼軒受訪時表示，「精品會館開兩年了，我們還是有採購的時候，感謝大家很支持，很多人回購，就會產生新客人，大家都是天使客戶，都很信任我，還請我幫忙選禮物，我們共有七人團隊，大概每個月出去三次採買。」工作也是相當忙碌。

▲袁曼軒開出挑選另一半的條件。（圖／袁曼軒提供）

▲袁曼軒擁有火辣身材。（圖／袁曼軒提供）

除了工作外，她的生活過得很充實，活動都是從早就開始，她表示：「除了去潛水，我每天七點就起床，還去滑雪。也去上日、韓等語言課程，還要開會，接著外出一下去保養，再進行第二次建身，皮膚管理等等，客戶我都會親自服務，再看公司財報。有時有特殊需求還要應酬，跟客戶發名片互相交流，中午打高爾夫球，也跑馬拉松，連潛水證照也有，我有收集各種運動的執照，也想在韓國開醫美機構，聽說韓國推動做醫美還可以退稅。」

▲袁曼軒開出挑選另一半的條件。（圖／袁曼軒提供）

▲她認為生活應該要自律甚嚴。（圖／袁曼軒提供）

除了對自身的要求，袁曼軒透露：「運動改變我，而且我認為體力要充足，工作常日夜顛倒要有充足體力，也要維持好身材，自己顏質高，客人才會信任我，相信我的品味，自己要健康管理，我喜歡讓自己外貌很精緻，不能懶惰。」

▲袁曼軒開出挑選另一半的條件。（圖／袁曼軒提供）

▲對於生活，她有自己的堅持。（圖／袁曼軒提供）

她也透露，其實很少人追求她，原因也公開：「他們可能覺得我是老闆娘，我一直有約會，但沒有戀愛，我的對象要跟我財力相當，財商也要足夠，可以幫助公司營收，要有認真的習慣，也要跟我一周健身四次，情緒管理也要很好才行。」

▲袁曼軒開出挑選另一半的條件。（圖／袁曼軒提供）

▲袁曼軒目前專心衝事業。（圖／袁曼軒提供）
袁曼軒對外貌相當節制，健康管理更是小心，連吃麻辣鍋都要過水，中秋烤肉也不參加，很自律，「教練給我的飲食習慣，現在少油少鹽少糖，不喝茶也戒咖啡，怕加速老化，健身房也要跑42公里，自我要求高。

▲袁曼軒開出挑選另一半的條件。（圖／袁曼軒提供）

▲抽空就會去滑雪。（圖／翻攝臉書）

最近她也花一千五百萬買套房，把三重的房子出租，她說跟前夫較少溝通，只會談到何時探訪家人，人要往前看，雖說兩邊都有撫養權，主要照顧者是男方，目前以事業為主，畢竟要帶兩小孩也不容易，把業績做起來更重要。

袁曼軒

哈洗大叔撒嬌上癮(?)　合體TWS再挑戰一次XD

剛剛
剛剛
27分鐘前0

小煜舞台劇「缺席排練」同場女星看新聞才知離婚　她事後回憶震驚了

47分鐘前0

「小龍女」賴可出國解放泳裝！　側面大挖空曲線全看光

50分鐘前10

獨／網紅袁曼軒每月出三次國帶貨　練就火辣身材開條件徵另一半

1小時前10

吳申梅嫁香港總裁3年…終於有愛的結晶！　卻爆吵到離家出走

1小時前0

29歲男星進演藝圈…窮到吃「白飯配蒸蛋」3個月　家人看不下去援助

1小時前2

《琅琊榜》女星帶2歲童出門被拍！　孕期「男友偷腥」時間點吻合

1小時前13

蔡允潔首搭商務艙「膀胱快爆掉」　全程不敢動憋尿到崩潰

2小時前510

朱孝天看到了嗎？　 F3＋五月天阿信上海開唱「5萬門票全秒殺」

2小時前21

《大濛》票房破3000萬…超狂卡司被讚神選角　潘麗麗現身逼哭全場

2小時前0

雷艾美非洲帳篷夜晚獅豹比鄰驚魂不斷　楊盛堯（Max）行李全被轉運失蹤

