郭碧婷隔6年在台公開露面…曝「向佐在台北」甜認向太：給很多錢錢

記者黃庠棻／台北報導

女星郭碧婷與向佐結婚6年，育有一子一女，婚後她為了照顧爸爸與兒女的學業而選擇居住在台灣，而不是隨著老公住在家鄉，她低調的個性深獲婆婆向太陳嵐疼愛與讚賞，婆媳關係羨煞眾人。今（10）日是她時隔6年再次在台灣公開露面，仙氣滿點的狀態一現身就吸引眾人目光。

▲郭碧婷睽違6年在台公開露面。（圖／記者徐文彬攝）

郭碧婷睽違6年在台灣公開亮相，今（10）日穿著一襲白色禮服搭配羽毛斗篷出席醫美品牌活動，同時擔任代言人，她坦言已經很久沒有面對媒體，心情確實有點緊張，但強調「其實我一直都在這裡，在這裡就像回家，很舒服所以都懶得再接工作」，再一次證實自己居住在台灣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲郭碧婷睽違6年在台公開露面。（圖／記者徐文彬攝）

跟老公向佐分隔兩地，郭碧婷先是笑說「他這兩天在台灣」，接著表示原因跟照顧爸爸沒有關係，說道「我就是住這裡，工作到處飛，沒有定義住哪，小朋友也很喜歡出去玩」，更表示其實在結婚前自己就已明說「喜歡在台北的生活」，夫家對此相當支持也不會有太大意見，主要是全家都相當專注於工作、到處飛，直言「留在香港也沒意思」。

▲郭碧婷睽違6年在台公開露面。（圖／記者徐文彬攝）

被問到遠距離怎麼維持感情，郭碧婷笑說「現在3C這麼發達，他只要跟小孩維繫感情就好，這是我最在意的」，有的時候聯繫向佐甚至只是要追問他「為什麼沒打電話給小孩」，還當場開玩笑放閃「不打小孩我就飛過去打你」。

▲郭碧婷睽違6年在台公開露面。（圖／記者徐文彬攝）

私底下，郭碧婷與婆婆向太感情深厚，對方曾在社群網站上透露買了台北的四塊地給她，就連她想把土地改造成動物園也相當支持，只是也傳出她照顧爸爸的費用以及小孩的學費都堅持自己付，今（10）日她也做出回應說道「婆婆他們也會給我很多錢錢啊，他們也對小孩很好啊，都會給很多錢錢」，最後用一句玩笑話「哎呀！多麼粗俗的問題呀」帶過。

▲郭碧婷與婆婆向太感情深厚。（圖／翻攝自微博）