擊敗4.3萬人！16歲大眼正妹奪「日本最可愛高中生」　激動爆哭

日本最大規模的高中生選美「日本最可愛高中生2025」於11月30日在東京舉行最終審查，來自福井縣的高一女生「南里（なんり）」從4.3萬名參賽者中脫穎而出，奪下本屆冠軍，被譽為「日本最可愛高中生」。

▲日本最可愛女高中生參賽者。（圖／翻攝自X／modelpress）



決賽現場上，南里拿下「SNOW賞」以為自己與最高榮譽無緣，未料最後號碼被點到，驚喜登上冠軍寶座。她激動落淚表示：「完全不敢相信，只想向一直支持我的人說謝謝。」她也一口氣包辦三個獎項，成為今年比賽最大贏家。

▲南里是2025日本最可愛女高中生冠軍。（圖／翻攝自X／modelpress）



南里笑說，自己原本「只是想拿報名贈送的彩色隱形眼鏡」才報名，比賽經驗與演藝背景全為零，媽媽也是到她通過二次審查後才知道女兒參賽。隨著奪冠，她也萌生進軍演藝圈的念頭，透露想上日本綜藝《跳吧!!秋刀魚大人》，並夢想成為《阿Q冒險中》的「出川女孩」。

在比賽期間，南里靠著每日長達5小時的直播與持續減重、按摩等方式維持狀態，直言直播最煎熬，但粉絲留言讓她有力量撐下去。「日本最可愛女高中生」選拔被視為日本新星搖籃，歷年冠軍多成為演員、模特兒或網紅。