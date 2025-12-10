孫生前女友突PO「不能忠誠一點嗎」！多芬揭情斷真相：累積很久了

記者潘慧中／綜合報導

孫生1日證實與女友多芬分手，「雙方想要的總是給不到。」然而，即便關係已畫下句點，兩人在社群網站的發文依然備受關注，尤其是女方9日的一句話，再度掀起網友討論。

▲多芬感嘆發文。（圖／翻攝自Threads／_dfen_bb）



多芬在Threads有感而發地說，「哎，感情難道就不能忠誠一點嗎？」不只這樣，她6日也忍不住感嘆：「一種付出很多，累積很久，突然之間一切都放下的感覺，好空好空……。」

▲▼多芬1日證實和孫生分手。（圖／翻攝自Instagram／_dfen_bb、soon6669）



儘管有悵然若失的感覺，多芬仍在Instagram上傳一張露出甜美笑容的自拍照，並且自我勉勵地寫下「想要為自己好好的開心」，吸引不少粉絲留言為她打氣。

▲多芬分手後想找回開心。（圖／翻攝自Instagram／_dfen_bb）



事實上關於分手原因，多芬日前在留言區透露，「我一直以為，只要我願意陪伴、願意理解、願意在他情緒不穩定時成為他的力量，我們就能一起度過。」

▲多芬在留言區揭分手原因。（圖／翻攝自Instagram／_dfen_bb）



然而現實總不從人願，「愛有時候不能治癒一個人的混亂，也不能替他完成他該面對的課題。很多時候，我不在他身邊，他也不再是那個我熟悉、放心的人。有些傷害不是故意的，但累積久了，心真的會累。」字裡行間都能感受到多芬的心累。