被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！鄭人碩現金一次付清 昔日真相曝

▲鄭人碩曾帶著小薰到廣州的購物廣場，豪撒新台幣9萬元買A貨寵愛女友。（翻攝自微博）



不過小薰在牙科診所的呆帳，會讓男友鄭人碩也跟著成為被催討的對象，也跟他們形象綁緊緊有關。

尤其是鄭人碩寵女友不手軟，2019年還帶著女方飛到廣州，狂掃9個A貨名牌仿包，既有品牌迷思又對CP值有著強烈執念。

當時本刊報導，有遊客目擊鄭人碩和小薰出現在廣州白雲匯廣場，兩人一口氣用現金人民幣2萬多元（約新台幣9萬元）狂掃了9個A貨名牌包，因為入手多款包，在現場引起不小的討論，後來才被人認出是來自台灣的明星。

▲鄭人碩（右）扛著一整大袋的戰利品，格外引人注目。（翻攝自微博）



除了女方的包包，加上鄭人碩的戰利品，總金額高達人民幣4萬多元（當時匯率約合新台幣18萬元），因為白雲匯廣場只能付現無法刷卡，這次血拚幾乎花光鄭人碩身上所有現金，但因為他對某些飾品愛不釋手，還特別交代店家為他留貨，當天兩人的消費，全由鄭人碩買單。

▲小薰（中）2021年以《大債時代》獲得金鐘女配，鄭人碩（右）也以《角頭 浪流連》入圍金馬獎最佳男主角。2019年兩人一同受邀在台北電影節頒獎。



但對於男友買A貨寵她的消息，小薰在新聞曝光後回應，那些包包是幫朋友代購的，還說「寵我買假包我會生氣吧！」輕輕鬆鬆就回擊了這起疑雲，後續也未對她形象造成影響。



