《浪姐4》女星揭「浪漫離婚」內幕　老公出軌7年…她送百件禮物挽回

《浪姐4》龔琳娜揭「浪漫離婚」內幕　老公出軌7年…她送百件禮物挽回

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸50歲女歌手龔琳娜因參加《乘風2023》翻紅，然而，她卻在去年突然宣布結束20年的婚姻。當時，她和丈夫「老鑼」重遊舊地舉辦「離婚派對」，還被讚是「最浪漫的離婚」，怎料，龔琳娜近日分享離婚內幕，才讓外界知道兩人不算和平分手。

▲▼《浪姐4》龔琳娜揭「浪漫離婚」內幕。（圖／翻攝自微博／龔琳娜）

▲龔琳娜在去年宣布與德國丈夫離婚。（圖／翻攝自微博／龔琳娜）

龔琳娜在今年出版的自傳中，就曾提到其實前夫老鑼在2019年向她坦承出軌，對象是個奧地利籍的離異女子。日前，龔琳娜在訪談節目《你，靜不下來》中，也提到她在得知丈夫出軌後，曾試圖努力挽回，「我每天給老鑼準備一個禮物，準備了100多件，我用的是這種方式修復。」

龔琳娜透露，她去德國找老鑼時，發現小三為丈夫準備了20多個禮物，「每天1件，哪怕是一個小小的，就是一顆種子，她都會放在一個小小的盒子裡，寫上小小的字。」而她當下並不是感到憤怒，反倒自省說：「我發現我從來沒有這樣關心過他，然後我就在想，我這個人太粗心了，我回到中國，我決定還是要挽回我的家庭。」

▲▼《浪姐4》龔琳娜揭「浪漫離婚」內幕。（圖／翻攝自微博）

▲▼龔琳娜曾為了挽回婚姻，送老公100多個禮物。（圖／翻攝自微博）

▲▼《浪姐4》龔琳娜揭「浪漫離婚」內幕。（圖／翻攝自微博）

於是龔琳娜也開始每天為老公準備一個禮物，放到對方的工作間，「你不可能每天去買啊什麼的，我就會來摘一片葉子，今天我就寫上『這是在靜姐家摘到的一片葉子』，寫明日期，請我的德國的中國朋友幫我翻譯成德語，方便他可以看到。」直到整個牆角都擺滿。

不過，龔琳娜眼眶含淚地表示，自己送禮物挽回婚姻的舉動，並不是為了討好男方，「這是我治癒自己的方式，其實這個禮物不是給他準備的，是讓我的愛有一個地方放。」

龔琳娜在2004年嫁給大9歲的德國音樂家老鑼，男方曾為她寫過多首歌曲，兩人既是伴侶，也是音樂上的知己。不過，根據龔琳娜的自傳，老鑼在2017年便移情別戀，甚至還曾安排兩個孩子與小三見面。龔琳娜在2020年挽回婚姻未果後，於2024年協議離婚。

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。

