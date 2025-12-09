陸千萬網紅再曝南非綁架案細節！　「拿女性衣服要我揉指紋」崩潰大哭

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
藍戰非再曝南非綁架案細節！　「拿女性衣服要我揉指紋」崩潰大哭

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸旅遊網紅藍戰非是電競選手出身，後來轉戰拍攝旅遊題材，擁有千萬名粉絲。他在9日自爆於南非遭到歹徒脅持，對方還企圖假造證據讓他背黑鍋。藍戰非的貼文一度消失，不過，他後來又再度發文回應細節，強調「不是仙人跳，也不是自導自演」。

▲▼藍戰非再曝南非綁架案細節。（圖／翻攝自微博／藍戰非）

▲藍戰非9日自爆在南非被劫持四至五小時。（圖／翻攝自微博／藍戰非）

藍戰非在最新的貼文中，附上向中國大使館求救後的溝通紀錄，對於事件受到關注後，同時引發質疑，他表示：「我不需要大家同情我，但我希望別無故的去猜忌與造謠。」藍戰非詳述當時的遭遇，直言自己當下只感受到「絕望」兩個字，「睜開眼刀架脖子，張口就說要三百萬就夠了。」他還被迫脫光拍裸照、簽署欠款文件、拿著身分證錄影。

▲▼藍戰非再曝南非綁架案細節。（圖／翻攝自微博／藍戰非）

▲藍戰非已向大使館求助。（圖／翻攝自微博／藍戰非）

不僅如此，藍戰非透露，歹徒還拿出女性的衣服，要他不斷搓揉、將指紋弄上去，「收集我口水、毛髮、拿刀架我脖子掏杯子出來讓我自己採集我的精液。」藍戰非坦言自己在事發後，情緒徹底崩潰，「我也不怕大家笑，後來在洗手間洗了個臉，一個大老爺們情緒失控大哭大喊，壓力真大太大了。」

由於擔心二次劫持，藍戰非整整一天一夜不敢睡，也不敢踏出飯店一步，更不敢相信飯店的任何工作人員，直到第二天早上，中國大使館安保人員抵達，他才終於敢離開房間前往安全屋。他也強調：「沒有你們猜想的仙人跳情節，也沒有你們所謂的自導自演，當地已經開始立案調查調監控取證了。」表示一切都是事實。

▲▼藍戰非再曝南非綁架案細節。（圖／翻攝自微博／藍戰非）

▲藍戰非還原被綁架的細節。（圖／翻攝自微博／藍戰非）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

