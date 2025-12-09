小禎41歲生日…Emma送「101朵紅玫瑰」藏浪漫寓意　她感動哭了！

記者黃庠棻／台北報導

女星小禎（胡盈禎）和前夫李進良育有一個女兒Emma，如今Emma轉眼已是亭亭玉立的18歲少女，甚至踏進演藝圈，在影集《整形過後》獻出演技處女秀，而李進良正好是該戲的顧問。今（9）日她出席《整形過後》首映會訪問，也是她首度正式面對媒體。

▲《整形過後》舉辦首映會。（圖／記者湯興漢攝）

影集《整形過後》今（9）日在西門國賓大戲院舉辦首映會，Emma首度以演員身份接受媒體訪問，坦言自己相當緊張，阿公胡瓜與媽媽小禎都有給自己建議「要好好說話」，甚至在拍這部戲時，胡瓜也有表示想到現場探班的意願，只是最後時間無法對上。

▲Emma出席《整形過後》首映會。（圖／記者湯興漢攝）

Emma出演的影集播出處女秀，爸爸李進良、阿公胡瓜都會到場支持，唯獨媽媽小禎剛好在9日度過41歲生日，人飛出國慶祝，所以無法到現場力挺。至於媽媽的生日禮物，Emma早已提前送出，她送上101朵紅玫瑰，笑說「寓意很煽情，覺得媽媽像100朵玫瑰，我剛好是第101朵」。

▲Emma出席《整形過後》首映會。（圖／記者湯興漢攝）

沒想到，小禎收到花束的反應讓Emma相當失落，笑說「她看起來很冷靜」，接著Emma又送出手作的手寫卡片，這時小禎被信中的內容感動到落淚，Emma直言「她看到信的反應，我很滿意」，而她也承諾回家會跟媽媽視訊慶祝。《整形過後》將在本週六正式播出。