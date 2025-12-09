崔佩儀岩手遇7.5強震　「嚇到整晚沒睡」還被老公唸

記者葉文正／台北–日本秋田連線報導

日本青森縣東側外海昨（8日）深夜發生規模7.6地震，最大震度6強，造成地殼出現明顯變動，甚至出現地殼位移的現象。而藝人崔佩儀剛好隨團往日本東北旅遊，首當其衝，在泡完湯後出現頭暈現象，接著手機大響，房屋劇烈搖晃，她嚇到整晚沒睡，並驚呼：「從沒遇過這麼大的地震，搖了兩分鐘，還是台灣好。」

▲崔佩儀到日本東北旅遊遇上大地震。（圖／翻攝臉書）

日本國土地理院初步觀測指出，青森震央附近的電子基準點「東通2」（青森縣下北郡東通村）在地震前後，地殼約向東位移9公分，但此數值仍為暫定，需待進一步精査確認。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吃了螃蟹餐還被老公唸有核汙染。（圖／翻攝臉書）

崔佩儀透露，「這次是跟團到日本東北旅遊，原本日前我老公(Sam)休假回來，還陪我去四川重慶旅遊，他回去美國後，我又跟團到日本東北玩，沒想到才第一天就遇上大地震。」

▲崔佩儀嚇到整晚沒睡。（圖／翻攝臉書）

對於突如其來的災難，崔佩儀也透露當下情況：「我們到當地，先被帶去吃螃蟹吃到飽，接著又去泡湯，不過在睡前大家本來要去喝酒，但我先回房間休息，刷牙的時候突然開始搖晃，手機聲音大作，我才發現地震了，真的蠻可怕我嚇到整晚幾乎都沒睡，不過旅行團行程不變，還是會走完所有景點。」

地震發生後，崔佩儀老公Sam與兒子貝克宇都有聯繫崔佩儀確認安全，不過Sam唸了崔佩儀，日本海域曾受核汙染，怎麼會去吃螃蟹吃到飽？崔佩儀說還是台灣比較安全，但要周五才會從仙台回台灣。