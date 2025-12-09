ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

女星日本出外景「癱倒浴缸送急診」
估跌破10℃　入冬最強冷空氣時間曝
小煜「超辣前妻」恢單3月淚眼首發聲
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

峮峮 雪兒 朴寶劍 惠利 小煜 立威廉 朱孝天 李奧納多

22歲海歸正妹出道拍AV！獵男名單「某國總統、大聯盟球星」800人斬

記者陳芊秀／綜合報導

日本AV界近期將有一位超強新人月城流菜（月城るな）出道！她年僅22歲卻擁有驚世駭俗的「履歷」。據片商Moodyz設定，月城流菜長年旅居國外，性經驗極其豐富，號稱實戰經驗「800人斬」，若包含未進行實際性行為的對象，總人數早已突破千人。對象包括美國職棒大聯盟球員，甚至是「某國」總統等，且沒有開設社群帳號，相當神秘。

▲▼22歲海歸正妹月城流菜出道拍AV。（圖／翻攝自日網／Moodyz）

▲片商宣布，22歲月城流菜將出道拍AV。（圖／翻攝自日網／Moodyz）

據AV達人一劍浣春秋在《PLAY NO.1》專欄中撰文，月城流菜自爆曾同時與13名男子進行多P混戰，甚至聲稱過往的床伴名單中，包含知名美國職棒大聯盟（MLB）選手、某國總統以及高科技產業的社長等大人物。此次她回到日本，目的就是要在一天之內親身體驗並測試日本AV男優的「火力」有多強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

出道作中，月城流菜毫不避諱地露出了手臂及左胸上方的刺青。而一劍浣春秋指出，現代靠後製技術要遮蓋這些刺青輕而易舉，片商之所以選擇保留，顯然是刻意為之。目的是為了強調她「海歸派」的背景與人設，「畢竟她是個外國人，刺個青很正常的，不必用日本的標準來檢視她」。

▲▼22歲海歸正妹月城流菜出道拍AV。（圖／翻攝自日網／Moodyz）

▲據片商設定，月城流菜有800人斬經歷，對象包括美國大聯盟球員、某國總統。（圖／翻攝自日網／Moodyz）

至於月城流菜未來是否會長駐AV界？一劍浣春秋表示，她尚未開設任何社群帳號，顯得相當神秘。雖然不排除她可能如片商設定般，拍完這部片就離開日本，但也可能在見識到日本男優的實力後選擇留下。AV達人分析，如果她決定長期發展，其他片商未必會沿用Moodyz這套「800人斬」的狂野設定，屆時她身上的刺青還會被迫遮掩，無法像出道作這樣大方示人了。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

月城流菜月城るな

推薦閱讀

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！知情人士掀內幕：前妻簽保密協議

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！知情人士掀內幕：前妻簽保密協議

6小時前

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！1年前曾請辭　節目道歉：沒替她擋下網暴

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！1年前曾請辭　節目道歉：沒替她擋下網暴

17小時前

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉…一面倒全挺相信音樂

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉…一面倒全挺相信音樂

6小時前

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！恢單3月：花若盛開蝴蝶自來 29字曝現況

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！恢單3月：花若盛開蝴蝶自來 29字曝現況

2小時前

快訊／立威廉罹癌首發文：我的世界崩塌了！　親曝最大恐懼

快訊／立威廉罹癌首發文：我的世界崩塌了！　親曝最大恐懼

1小時前

傳奇女星將嫁小40歲男友！　「選80大壽生日結婚」不甩年齡差

傳奇女星將嫁小40歲男友！　「選80大壽生日結婚」不甩年齡差

13小時前

五月天經紀人發文「疑10字反擊朱孝天」！　網提2缺失搖頭：太失望

五月天經紀人發文「疑10字反擊朱孝天」！　網提2缺失搖頭：太失望

1小時前

朴寶劍終於騎到高雄Ubike！　攜惠利朝聖「寶劍樹」曬私遊合照

朴寶劍終於騎到高雄Ubike！　攜惠利朝聖「寶劍樹」曬私遊合照

18小時前

張員瑛穿裙被叫蹲第一排！李俊昊「霸氣出手救美」　影片瘋傳狂圈粉

張員瑛穿裙被叫蹲第一排！李俊昊「霸氣出手救美」　影片瘋傳狂圈粉

4小時前

型男主播遇7.6強震「全裸逃生」！泡溫泉池水突猛晃…曝驚險過程

型男主播遇7.6強震「全裸逃生」！泡溫泉池水突猛晃…曝驚險過程

3小時前

22歲海歸正妹出道拍AV！獵男名單「某國總統、大聯盟球星」800人斬

22歲海歸正妹出道拍AV！獵男名單「某國總統、大聯盟球星」800人斬

2小時前

小煜結束5年婚姻！　夫妻昔為1事爭吵「老婆氣到離家出走」失聯整晚

小煜結束5年婚姻！　夫妻昔為1事爭吵「老婆氣到離家出走」失聯整晚

12/8 13:10

熱門影音

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」
《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
洪佩瑜首登北流！ 開唱成名曲〈踮起腳尖愛〉

洪佩瑜首登北流！ 開唱成名曲〈踮起腳尖愛〉
李連杰關美顏駁換心傳聞　揭回春祕訣：太容易的事

李連杰關美顏駁換心傳聞　揭回春祕訣：太容易的事
羅志祥駁和經紀人秘婚生子　露面崩潰：家人怎麼結

羅志祥駁和經紀人秘婚生子　露面崩潰：家人怎麼結
AAA大批演員陸續離台！ IU.惠利.崔代勳親切揮手

AAA大批演員陸續離台！ IU.惠利.崔代勳親切揮手
曝朱孝天為F4「瘦15kg」 韓雯雯心疼：不想爭什麼

曝朱孝天為F4「瘦15kg」 韓雯雯心疼：不想爭什麼
李安活動都是年輕人　他驚訝：搶票比較快？

李安活動都是年輕人　他驚訝：搶票比較快？
羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！

羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！
李燕誇鍾欣凌「什麼都能演」　被她重新點燃演員魂

李燕誇鍾欣凌「什麼都能演」　被她重新點燃演員魂
台粉素質被讚爆！ CORTIS.TWS機場零推擠

台粉素質被讚爆！ CORTIS.TWS機場零推擠
AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌

AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

看更多

【阿嬤覺得你冷】怕貓冷幫牠穿毛帽毛衣　貓想逃還被抓回來XD

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

捲黑道風波！曹世鎬宣布退出《劉QUIZ》、《兩天一夜》全黑圖發聲

2分鐘前0

咪妃談「結婚的好處」　王思佳吐苦水「到底哪裡好」

2分鐘前0

甜美女星法國走朝聖路「狂被民眾搭訕」問原因　一落地新加坡GG！

7分鐘前0

男團Saturnday升級6人團！　露面親揭「驚人變化」超驚喜

27分鐘前0

胡瓜週六強勢入主華視　徐乃麟評效果不好曝誰是一哥

38分鐘前0

虞書欣回來了！新劇《雙軌》爆空降「大樓廣告洩開播日」導演台灣人

1小時前313

影／劉宇寧「偷藏零食」網笑問有多餓？　真相翻轉：全天下最好老闆

1小時前20

阿翔搭完計程車「忘了付錢」！偽裝還是被認出 難過：有夠拍謝

1小時前87

快訊／立威廉罹癌首發文：我的世界崩塌了！　親曝最大恐懼

1小時前0

樂天女孩「三公主」合體！　林岱縈身體亮紅燈做核磁共振

讀者迴響

熱門新聞

  1. 小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！
    6小時前2024
  2. 峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴
    17小時前3819
  3. 朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉
    6小時前1630
  4. 小煜「超辣前妻」淚眼首發聲
    2小時前2020
  5. 快訊／立威廉罹癌首發文：我的世界崩塌了！
    1小時前166
  6. 傳奇女星將嫁小40歲男友「選80大壽生日結婚」
    13小時前46
  7. 五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！
    1小時前69
  8. 朴寶劍終於騎到高雄Ubike！攜惠利朝聖「寶劍樹」
    18小時前421
  9. 張員瑛穿裙被叫蹲第一排！李俊昊「霸氣出手救美」
    4小時前811
  10. 型男主播遇7.6強震「全裸逃生」！泡溫泉池水突猛晃
    3小時前187
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合