22歲海歸正妹出道拍AV！獵男名單「某國總統、大聯盟球星」800人斬

日本AV界近期將有一位超強新人月城流菜（月城るな）出道！她年僅22歲卻擁有驚世駭俗的「履歷」。據片商Moodyz設定，月城流菜長年旅居國外，性經驗極其豐富，號稱實戰經驗「800人斬」，若包含未進行實際性行為的對象，總人數早已突破千人。對象包括美國職棒大聯盟球員，甚至是「某國」總統等，且沒有開設社群帳號，相當神秘。

▲片商宣布，22歲月城流菜將出道拍AV。（圖／翻攝自日網／Moodyz）

據AV達人一劍浣春秋在《PLAY NO.1》專欄中撰文，月城流菜自爆曾同時與13名男子進行多P混戰，甚至聲稱過往的床伴名單中，包含知名美國職棒大聯盟（MLB）選手、某國總統以及高科技產業的社長等大人物。此次她回到日本，目的就是要在一天之內親身體驗並測試日本AV男優的「火力」有多強。

出道作中，月城流菜毫不避諱地露出了手臂及左胸上方的刺青。而一劍浣春秋指出，現代靠後製技術要遮蓋這些刺青輕而易舉，片商之所以選擇保留，顯然是刻意為之。目的是為了強調她「海歸派」的背景與人設，「畢竟她是個外國人，刺個青很正常的，不必用日本的標準來檢視她」。

▲據片商設定，月城流菜有800人斬經歷，對象包括美國大聯盟球員、某國總統。（圖／翻攝自日網／Moodyz）

至於月城流菜未來是否會長駐AV界？一劍浣春秋表示，她尚未開設任何社群帳號，顯得相當神秘。雖然不排除她可能如片商設定般，拍完這部片就離開日本，但也可能在見識到日本男優的實力後選擇留下。AV達人分析，如果她決定長期發展，其他片商未必會沿用Moodyz這套「800人斬」的狂野設定，屆時她身上的刺青還會被迫遮掩，無法像出道作這樣大方示人了。