冰球樂團認團員狂大吵！　才發專輯竟驚吐「不排除解散」

icyball冰球樂團由主唱王與鍵盤手蒙、貝斯手 Nelson、鼓手士捷組成，時隔4年，將於11日推出第三張專輯《我很抱歉》，今（8日）舉辦新專輯《我很抱歉》聽歌會，呼應專稱主題，主唱王有感表示：「現在其實是一個很消極的時代，每天生活都有種末日感，大家因此變得想緊握當下，但是握太緊又會痛，痛並快樂著，很不健康的過程，所以這張專輯想要先說一聲抱歉，再開始講後面的音樂內容。」

現場播完新歌〈有點喜歡〉，王自爆私下有在默默追星，新歌是從觀看韓團直拍影音所引發的靈感，先是自嘲：「但是寫歌追星失敗了！」坦言欣賞韓國女團aespa成員Winter，聽聞近期新聞，他接著搞笑說：「我有點難過，所以感冒一直沒有好。」並用歌曲勉勵自我：「小小的愛，但不一定要被實現！」

4人透露從高中合作至今因為已經太像家人了，所以有時候吵架反而會踩到對方痛點，主唱王說：「沒有排除解散，如果在某個時間點華麗轉身也可以。」他們表示近4年來幾乎都沒有休息，不時都在開會、工作，家人、另一半都難免抱怨，緊密的相處下，彼此相處多少有摩擦，一度歌差點出不來，坦言不時都會吵架，「會吵架，吵爆！但沒有動手，其他的都來。」

