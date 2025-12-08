被陳奕迅、林憶蓮欽點！　香港獨立樂團2成員「移居台灣大讚1事」

▲香港獨立女子樂團雞蛋蒸肉餅推出新專輯。（圖／室烘無限工作室提供）



記者翁子涵／台北報導

香港獨立女子樂團雞蛋蒸肉餅由主唱 Soft Liu、吉他手 Soni Cheng、貝斯手 Wing Chan 和鼓手 Heihei Ng組成，近日推出新專輯《PROJ3CT 2222》，她們的LIVE演出魔幻魅力也獲E神陳奕迅按讚認證，不但在媒體受訪時大讚「音樂很好聽」，更曾在2017年的香港Clockenflap音樂節上甘願冒雨來欣賞她們現場演出，對此，雞蛋蒸肉餅開心直呼：「以前在節目上，他有提起我們，真的開心，真的是厲害的歌手。」雙方也曾短暫碰面打過招呼。

其中主唱Soft Liu與吉他手Soni Cheng疫情期間移居來台，她們讚台灣生活空間大，人也熱情，Soft Liu說：「有時候阿姨聽到我們不是台灣人，還會請我吃東西。」在分隔兩地的這段日子，吉他手Soni除了與主唱Soft組了小分隊「絕命青年」發行作品，4人共有 3 個樂團同時進行，打趣笑稱：「各自有各自的團，像內部劈腿，很複雜。」

鼓手Heihei Ng透露當年短暫離團，「卡在覺得自己創作不了，能力對不上創意，我就想走出來參加比賽，教打鼓、做音樂祭，開拓眼界、吸收不少後就回來了 。」吉他手Soni去年更因緣際會擔任了天后林憶蓮演出的御用樂手，她開心說：「榮幸可以在她團隊合作，非常榮幸的經驗，她彩排有說很欣賞我，有介紹其他樂手給我，而且音樂節一開場，她不是先唱歌，是先介紹樂手，覺得很被尊重的感覺。」更直呼天后本人氣場很強。

談到日前香港宏福苑大火已造成159人死亡，雞蛋蒸肉餅透露也有好友住在當地，Soft Liu 說：「好友就住那邊，真的很難過、很遺憾。他剛好不在家，寵物隔天才被救出來。」表示真的是不幸中的大幸。

