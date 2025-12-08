新生代名導謝升竑發律師函！　遭前任控「偷拍私密片」：雙方合意

記者蔡宜芳／綜合報導

以紀錄片《草原上，我們開始跳舞》聞名的新生代導演謝升竑，近日捲入前女友指控風波，他於8日發出律師函，列出五點聲明，嚴正否認所有不實指控，並強調將配合司法調查、捍衛名譽。

▲謝升竑因執導華山草原分屍案紀錄片而獲得影壇肯定。（圖／翻攝自Facebook／Everflood Xie）

聲明指出，謝升竑與前女友P女士自民國111年（西元2022年）開始交往，今年6月正式分手，期間雖偶有爭執，但謝升竑始終尊重對方人格與身體自主，強調：「從未對P小姐施以任何肢體暴力，亦未有傷害其身體、侵害其自由，或以暴力、脅迫相向之情事。」

謝升竑也坦承，兩人在交往期間，確實在合意情況下拍攝過親密影像，但拍攝前均經雙方充分溝通，且取得明確同意，影像僅作私人留存，從未外流或用作不當用途。他表示，分手後已依對方要求將相關影片及檔案一併全部刪除，目前不存在於任何裝置或雲端，「此外，本人亦在此嚴正聲明：本人從未如 P 小姐所指稱，於未經同意之情況下與其他女性發生性行為，絕無對任何人為『非合意性行為』或其他性暴力、性侵害之情事。」

對於這段時間外界出現的負面指控，謝升竑方面表示：「據本人所知，P 小姐於私下向親友及他人傳述類似不實內容已有一段時間。本人過去基於往日情誼，選擇不予追究，盼事件就此止息。」但如今指控再度被渲染放大，不僅子虛烏有，更對他的名譽、家庭與工作造成重大影響，「故本人在此予以嚴正否認，並對一切不實指控予以強烈譴責。」

謝升竑強調，自己長期從事紀錄片創作，以弱勢、人權與社會議題為職志，自認一直以高標準自我約束，「故絕不會從事任何侵害他人身體、名譽或權益之行為。」目前他願全力配合司法調查，提供所有必要資料，希望儘速釐清真相，還自己一個清白。

謝升竑也表示，他已委任律師討論是否就誹謗、誣告等違法行為提告，以捍衛名譽與權益，「本人亦呼籲各界勿再轉傳、不實揣測或以訛傳訛，尊重事實及司法調查，共同維護社會公義。」

▲▼謝升竑的律師聲明。（圖／翻攝自Facebook／Everflood Xie）