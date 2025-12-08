峮峮《飢餓遊戲》畢業了！1年前曾請辭　節目道歉：沒替她擋下網暴

記者蔡宜芳／綜合報導

《飢餓遊戲》製作單位4日在社群上發文，正式宣布固定班底峮峮「畢業」，同時也坦承節目組在處理峮峮的請假與輿論壓力時沒有做到最好，向峮峮及粉絲致上歉意，突如其來的消息讓許多觀眾相當不捨。

▲峮峮告別《飢餓遊戲》。（圖／翻攝自Facebook／飢餓遊戲 ctvshow）

製作單位透露，峮峮其實在一年前就因身體因素首次提出請辭，但製作單位不捨多年情感，才希望她以「請假」方式暫時休息，能有彈性空間調養身體。不料這段期間，製作單位未及時、清楚對外說明，反而讓峮峮遭受許多不必要的誤解與惡言，「當網路暴力發生時，我們也沒有第一時間替她澄清、替她擋下，讓她只能把委屈放在心裡，默默承受著有苦難言的壓力。對此，製作單位衷心感到抱歉。我們會深深檢討，也向峮峮，以及一直支持她的粉絲們，致上最誠摯的歉意。」

▲▼峮峮結束《飢餓遊戲》最後一次錄影，正式離開節目。（圖／翻攝自Facebook／飢餓遊戲 ctvshow）

經歷多次商議與挽留後，雙方做出最不捨但最尊重的決定，也就是讓峮峮正式「畢業」、真正休息，「《飢餓遊戲》一路看著她，從青澀的小女生，慢慢成長為能獨當一面、耀眼發光的女明星。這一路上，我們陪著她——而她也陪著我們、陪著所有觀眾一起成長。」製作單位也不忘喊話希望峮峮能常常回來看大家。

【飢餓遊戲社群全文】

是的…今天是峮峮的「畢業典禮」

一年前，峮峮因爲身體因素，

無法同時兼顧繁重的工作與節目錄影…

因此第一次向製作單位提出請辭。

只是因為難捨多年情感，

製作單位選擇讓峮峮以「請假」方式暫時休息，

希望她能有更彈性的時間調養身體。

然而，這段時間裡…

製作單位沒有適時、清楚地向外界解釋請假的原因，

導致峮峮承受了許多不必要的誤解與惡言。

當網路暴力發生時，

我們也沒有第一時間替她澄清、替她擋下，

讓她只能把委屈放在心裡，默默承受著有苦難言的壓力。

對此，製作單位衷心感到抱歉。

我們會深深檢討，也向峮峮，以及一直支持她的粉絲們，致上最誠摯的歉意。

在無數次的商議、挽留之後，

我們終於做出最不捨、但最尊重的決定——

陪峮峮完成這場畢業，讓她能真正地休息、放下疲累。

我們不會忘記——

一起登上龜山島的風

夜宿無人澎澎灘的星光

跨越八里到西子灣的汗水與笑聲

徒步環繞北竿島的腳步聲

還有數不清的大小關卡——

這些都是我們共同擁有的珍貴回憶。

《飢餓遊戲》一路看著她，從青澀的小女生，

慢慢成長為能獨當一面、耀眼發光的女明星。

這一路上，我們陪著她——

而她也陪著我們、陪著所有觀眾一起成長。

畢業快樂！含著淚水祝福妳

希望你飛的更高更遠，也要記得常常回來看看我們喔