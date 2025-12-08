爸媽放風去狂歡！賈永婕把小孩丟給小S　回家發現「規矩全破了」

記者張筱涵／綜合報導

台北101跨年煙火邁入第20年，身兼「煙火推手」的賈永婕今（8）日在社群發文，回顧與家人度過的跨年回憶，其中一段與小S、大S家族共同跨年的趣事格外吸睛。她笑說，曾有幾次夫妻倆外出放風，把孩子交給小S，「小S阿姨直接破壞規矩，讓我家孩子第一次吃泡麵當宵夜」，讓她至今哭笑不得。

▲賈永婕和小S感情要好。（圖／翻攝自FACEBOOK／賈永婕的跑跳人生）



賈永婕透露，孩子還小時，爸爸媽媽會把他們從暖暖的棉被裡挖起來，裹著小毯子跑上屋頂倒數看煙火，但育兒生活不乏意外與插曲，她笑說：「當然，也有幾次爸媽自己放風去狂歡，把你們丟給小S阿姨。」

當時，小S帶著一群小孩到大S家跨年，小孩們在客廳搭起小帳篷、吃零食，一起看煙火：「然後小S阿姨還給我破壞規矩，讓你們吃泡麵當宵夜⋯⋯從沒吃過泡麵的你們，驚呼是人間美味。媽媽從此沒輒！」賈永婕感性又幽默地寫道，勾起家長們滿滿共鳴。

隨著孩子逐漸長大，跨年的形式也不斷變化，從一家四口上屋頂看煙火，到孩子揪同學來家裡跨年，再到與朋友們一起吃火鍋、烤肉、倒數，賈永婕感嘆：「跨年，就是要熱鬧，就是要有人氣。」

賈永婕也分享自己角色的轉變，從多年以前在人群中仰望101煙火的觀眾，到如今親自參與煙火策劃與施放，「人生真的奇妙到，我自己都莫名其妙。」她認為，台北101煙火不只是一場表演，更是一種陪伴與象徵，「陪著每一個家庭、每一個孩子，台北101把大家聚集在一起，一起長大。」

最後，賈永婕邀請民眾一起迎接2026年：「讓我們共同寫下下一個20年，讓這份記憶與光芒持續照亮台灣，也照亮彼此的心。」