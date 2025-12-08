《影后》林廷憶主演日劇要播了！　搭檔菅田將暉「私下互動」曝光

記者陳芊秀／綜合報導

女星林廷憶繼《影后》、《回魂計》大受矚目後，下一部作品《火星的女王》是日劇，將與日本影帝菅田將暉共同演出。該劇將於12月13日播出，近日公開最新一波預告，包括男女主角練吉他的花絮，私下互動難得曝光。

▲林廷憶、菅田將暉私下排練畫面曝光。（圖／翻攝自X）

林廷憶透過國際選角獲得演出《火星的女王》女主角，戲裡飾演在火星出生、患有視覺障礙的女孩莉莉，在劇中與菅田將暉因音樂結緣，也出現一幕彈奏吉他的畫面。劇組首度公開最新花絮，她與菅田將暉在排練室各自用吉他練習，而她演奏的不錯時，菅田將暉對她比了一個讚，兩人碰拳笑開，氣氛相當熱絡。

此外，林廷憶除了日文台詞也有英語台詞，相當考驗語言的台詞功夫。據日媒報導，該劇除了菅田將暉等一群日本實力派演員集結，還有南韓女星沈恩敬、台灣的林廷憶等人，片場有日語、中文、韓語、英語多種語言交錯，相當少見。

《火星的女王》改編自小川哲的同名小說，是NHK少數以科幻為主題的戲劇大作，時代背景設定2125年，行星宇宙開發機構ISDA統治著土星的人民，然而當地民眾卻出現了反抗。而在火星生長的莉莉是火星分局長的女兒，無端捲入了綁架行動，火星與地球的命運將出現巨大的變化。劇集是NHK電視台百年台慶之作，全劇共3集，預計每周播出一集。