小煜結束5年婚姻！　夫妻昔為1事爭吵「老婆氣到離家出走」失聯整晚

記者孟育民／台北報導

藝人小煜今（8日）無預警在社群宣布，已於今年 9 月與妻子和平結束婚姻關係。消息曝光後引發外界關心，他也強調兩人雖不再以夫妻身份相處，但依舊保持良好互動，未來會以「家人」的方式共同扶持、一起守護孩子。事實上，小煜過去曾多次談到婚後面臨的育兒壓力與夫妻之間的磨合，兩人一路走來並非毫無波折，老婆言言甚至曾氣到離家出走，斷聯一整個晚上。

▲小煜突拋出離婚震撼彈。（圖／翻攝自小煜IG）



小煜曾透露，2024 年出席活動時談到夫妻倆因育兒壓力曾爆發激烈爭執，甚至一度吵到差點談離婚。他坦言當時雙方都出現程度不小的情緒低潮，「我們以前都有產後憂鬱，以前比較兇，現在換了一個溫柔的老婆，我們都有去上一些課，學如何當父母。」他也指出，自己因工作忙碌，長期將照顧孩子的壓力全落在妻子身上，導致兩人關係日漸緊繃。

小煜當時也提到，夫妻之間曾發生「家庭革命」，言言甚至一氣之下離家出走，在娘家待了一晚，他則因氣頭上完全沒有主動聯繫。所幸隔日冷靜後，他率先低頭認錯，關係才得以修復。小煜笑說自己以典型「男生方式」求和：「隔天就問她中午要吃什麼。」如今兩人和平離婚，他也再次強調彼此仍是家人，未來會共同陪伴孩子成長。