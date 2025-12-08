趙震雄再爆「掌摑踢踹後輩演員」！5人出面爆料　公司回應惹怒韓網

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員趙震雄近日接連被爆出負面爭議，少年犯前科曝光後才宣布退出演藝圈，如今又被揭露曾在酒席場合暴力對待後輩，多名業界人士更出面指控遭他掌摑、踢踹。事件持續升級，韓國娛樂圈與輿論全面譁然。

▲趙震雄目前已退出演藝圈。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）



一名演員A某向韓媒《Dispatch》透露，他將趙震雄視為「一生的創傷」。事件發生於201X年某部電影的聚餐場合，當時A某還是新人，只在片中出演小角色，聚餐第二輪在KTV進行時，趙震雄要求A某演唱某首歌曲，A某婉拒稱「我不會那首歌，抱歉」，未料趙震雄突然朝他的臉丟擲冰桶裡的冰塊，並怒吼：「前輩叫你唱歌，你敢無視？」甚至往他面前撲過去。

導演、演員與工作人員緊急制止才避免進一步衝突。然而A某受到的驚嚇、羞辱與傷害，至今仍深深影響他的演藝生涯。

A某並非唯一的受害者。多名演員（B、C）與經紀人（D、E）也向《Dispatch》爆料，表示曾在酒席中遭趙震雄「賞巴掌、被踢」，其中一名業界人士表示：「問題不只在過去，而是他現在仍然有同樣的問題。」

趙震雄捲入的爭議遠不止酒席暴力。他的少年時期曾被送入少年院，因偷車、無照駕駛並涉嫌性暴力，出社會後，又在20多歲毆打劇團同伴、30多歲酒駕，被追加多項前科。

此外，《Dispatch》透露，他們最初於2017年就收到趙震雄的負面爆料，當時詢問所屬公司Saram娛樂，對方表示：「已向演員本人確認，這完全是無稽之談。」報導指出：「要嘛是公司撒謊，要嘛是演員欺瞞公司，無論如何，他們對過去的事實進行了8年的隱瞞。」

在少年犯前科曝光後，趙震雄於6日宣布退出演藝圈。他在聲明中表示：「讓相信我的人失望，我深深道歉。我會停止所有活動，為過去的錯誤負起應負的責任。」然而隨著更多受害者站出來，新爭議仍持續發酵。

目前Saram娛樂表示，因演員已宣布引退，「不會再就其他指控作出任何回應。」大批韓網友湧入討論，「這就是他急著退圈的理由吧哈哈」、「原來退圈是萬能鍵，一按就不用負責了？」、「還以為只有少年犯，沒想到成年後也沒變」、「果然不只一件事，難怪跑得這麼快」、「既然退出了，那我們就把全部都挖出來吧」、「說什麼『沒有回應』？至少道個歉吧」、「現在可別之後又跑回來復出喔」。

