ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因
表面佛系、私下算得很精三大星座！
那對夫妻心疼揭女兒住院內幕！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳淡如 周杰倫 阿信 家寧 尼克 貝童彤 張員瑛 舒華

趙震雄再爆「掌摑踢踹後輩演員」！5人出面爆料　公司回應惹怒韓網

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員趙震雄近日接連被爆出負面爭議，少年犯前科曝光後才宣布退出演藝圈，如今又被揭露曾在酒席場合暴力對待後輩，多名業界人士更出面指控遭他掌摑、踢踹。事件持續升級，韓國娛樂圈與輿論全面譁然。

外送稿用　▲▼趙震雄。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）

▲趙震雄目前已退出演藝圈。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名演員A某向韓媒《Dispatch》透露，他將趙震雄視為「一生的創傷」。事件發生於201X年某部電影的聚餐場合，當時A某還是新人，只在片中出演小角色，聚餐第二輪在KTV進行時，趙震雄要求A某演唱某首歌曲，A某婉拒稱「我不會那首歌，抱歉」，未料趙震雄突然朝他的臉丟擲冰桶裡的冰塊，並怒吼：「前輩叫你唱歌，你敢無視？」甚至往他面前撲過去。

導演、演員與工作人員緊急制止才避免進一步衝突。然而A某受到的驚嚇、羞辱與傷害，至今仍深深影響他的演藝生涯。

A某並非唯一的受害者。多名演員（B、C）與經紀人（D、E）也向《Dispatch》爆料，表示曾在酒席中遭趙震雄「賞巴掌、被踢」，其中一名業界人士表示：「問題不只在過去，而是他現在仍然有同樣的問題。」

趙震雄捲入的爭議遠不止酒席暴力。他的少年時期曾被送入少年院，因偷車、無照駕駛並涉嫌性暴力，出社會後，又在20多歲毆打劇團同伴、30多歲酒駕，被追加多項前科。

此外，《Dispatch》透露，他們最初於2017年就收到趙震雄的負面爆料，當時詢問所屬公司Saram娛樂，對方表示：「已向演員本人確認，這完全是無稽之談。」報導指出：「要嘛是公司撒謊，要嘛是演員欺瞞公司，無論如何，他們對過去的事實進行了8年的隱瞞。」

在少年犯前科曝光後，趙震雄於6日宣布退出演藝圈。他在聲明中表示：「讓相信我的人失望，我深深道歉。我會停止所有活動，為過去的錯誤負起應負的責任。」然而隨著更多受害者站出來，新爭議仍持續發酵。

目前Saram娛樂表示，因演員已宣布引退，「不會再就其他指控作出任何回應。」大批韓網友湧入討論，「這就是他急著退圈的理由吧哈哈」、「原來退圈是萬能鍵，一按就不用負責了？」、「還以為只有少年犯，沒想到成年後也沒變」、「果然不只一件事，難怪跑得這麼快」、「既然退出了，那我們就把全部都挖出來吧」、「說什麼『沒有回應』？至少道個歉吧」、「現在可別之後又跑回來復出喔」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

 ►《信號2》恐成廢片！趙震雄「戲份難剪」　兩大電視台也切割

►趙震雄黑歷史最終引退！　韓歌手護航「你們就活得很清白嗎」惹議

►《信號》趙震雄宣布引退　「遭控偷車性侵」道歉：讓各位失望了

►聲明全文／趙震雄公司證實「年少曾犯錯」　向受害者與粉絲謝罪

►《信號》趙震雄遭集體爆黑料！　「曾偷車性侵」多次涉案

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

趙震雄

推薦閱讀

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻　多次深度對話：換一種方式陪伴

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻　多次深度對話：換一種方式陪伴

2小時前

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

19小時前

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟　經紀人怒開鍘：聲明非常爛

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟　經紀人怒開鍘：聲明非常爛

12/7 11:57

快訊／納豆當爸！　依依宣布懷孕「辛苦拚試管當媽」：我們有小寶寶了

快訊／納豆當爸！　依依宣布懷孕「辛苦拚試管當媽」：我們有小寶寶了

1小時前

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男　大方公開出遊照

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男　大方公開出遊照

3小時前

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因　自爆借1300萬只還利息

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因　自爆借1300萬只還利息

15小時前

小煜離婚前最後一次放閃在7月！40歲生日文洩端倪：生活重心全變

小煜離婚前最後一次放閃在7月！40歲生日文洩端倪：生活重心全變

2小時前

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕：細思極恐

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕：細思極恐

13小時前

導演爆性醜聞！偷拍私密照還動粗出軌…華山分屍案紀錄片打開知名度

導演爆性醜聞！偷拍私密照還動粗出軌…華山分屍案紀錄片打開知名度

6小時前

暗諷劉在錫？李伊庚得獎感言爆爭議　公司急滅火：絕無攻擊之意

暗諷劉在錫？李伊庚得獎感言爆爭議　公司急滅火：絕無攻擊之意

4小時前

YTR這群人尼克「認生活遇改變」宣布賣房！　親揭背後原因

YTR這群人尼克「認生活遇改變」宣布賣房！　親揭背後原因

19小時前

唐綺陽運勢／天蠍「有桃花但不是最愛」 處女有機會發展職場戀！

唐綺陽運勢／天蠍「有桃花但不是最愛」 處女有機會發展職場戀！

6小時前

熱門影音

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
AAA大批演員陸續離台！ IU.惠利.崔代勳親切揮手

AAA大批演員陸續離台！ IU.惠利.崔代勳親切揮手
AAA／IU.朴寶劍「最佳情侶」 她台上喊：謝謝你～

AAA／IU.朴寶劍「最佳情侶」 她台上喊：謝謝你～
AAA／CORTIS來了！ 〈GO!〉應援聲超大

AAA／CORTIS來了！ 〈GO!〉應援聲超大
曝朱孝天為F4「瘦15kg」 韓雯雯心疼：不想爭什麼

曝朱孝天為F4「瘦15kg」 韓雯雯心疼：不想爭什麼
AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌

AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌
AAA／舒華霸氣喊：我是誰　5萬人齊喊她名字

AAA／舒華霸氣喊：我是誰　5萬人齊喊她名字
AAA／CORTIS奪獎！　趙雨凡講中文飄台味

AAA／CORTIS奪獎！　趙雨凡講中文飄台味
台粉素質被讚爆！ CORTIS.TWS機場零推擠

台粉素質被讚爆！ CORTIS.TWS機場零推擠
AAA／林俊傑.曹承衍　驚喜合唱〈背對背擁抱〉

AAA／林俊傑.曹承衍　驚喜合唱〈背對背擁抱〉
演員為AAA齊聚高雄！ IU.朴寶劍.惠利.潤娥都來了

演員為AAA齊聚高雄！ IU.朴寶劍.惠利.潤娥都來了
AAA／林俊傑拿獎了　笑喊「沒想到有我的份」

AAA／林俊傑拿獎了　笑喊「沒想到有我的份」
周湯豪唱回小巨蛋落淚　感性謝粉絲「對我很重要」

周湯豪唱回小巨蛋落淚　感性謝粉絲「對我很重要」

看更多

【罵很髒喔】貓咪半夜群聚吵架！

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前10

小煜結束5年婚姻！　夫妻昔為1事爭吵「老婆氣到離家出走」失聯整晚

30分鐘前0

人氣日星夜市吃臭豆腐被認出！驚呼遭粉絲包圍　40支手機對著他拍

42分鐘前21

趙震雄再爆「掌摑踢踹後輩演員」！5人出面爆料　公司回應惹怒韓網

42分鐘前2

2025年度人氣票選「全區即時總排名」TOP10　還有3週！前三名上北車燈箱

1小時前0

何宜珊「美足浴」閨房情趣曝光！王盈凱老公力爆發

1小時前0

《我獨》朴娜萊宣布「無限期中斷」活動！　連日遭爆黑料

1小時前1

李連杰遭瘋傳「換心」回春！關美顏反擊2傳言：活到300歲是活受罪

1小時前1714

快訊／納豆當爸！　依依宣布懷孕「辛苦拚試管當媽」：我們有小寶寶了

2小時前513

小煜離婚前最後一次放閃在7月！40歲生日文洩端倪：生活重心全變

2小時前1333

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻　多次深度對話：換一種方式陪伴

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻
    2小時前2633
  2. AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光
    19小時前2233
  3. 台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟
    12/7 11:576446
  4. 快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕
    1小時前3414
  5. 富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男
    3小時前1814
  6. 吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因
    15小時前3421
  7. 小煜離婚最後一次放閃在7月！
    2小時前1013
  8. 那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕
    13小時前1610
  9. 導演爆性醜聞！偷拍私密照還動粗出軌
    6小時前2211
  10. 李伊庚得獎感言爆爭議　公司急滅火
    4小時前42
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合