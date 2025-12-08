快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻　多次深度對話：換一種方式陪伴

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因
表面佛系、私下算得很精三大星座！
那對夫妻心疼揭女兒住院內幕！
快訊／《棒棒堂》小煜宣布離婚！斷開5年妻　多次深度對話：換一種方式陪伴

記者張筱涵／綜合報導

藝人小煜今（8日）無預警在社群平台發文，宣布已於今年9月與妻子和平結束婚姻關係。消息曝光後引發粉絲關心，他也在文中強調，兩人雖不再以夫妻身份相處，但會維持良好關係，繼續以「家人」的形式支持彼此。

▲▼小煜。（圖／翻攝自小煜IG）

▲小煜宣布離婚。（圖／翻攝自小煜IG）

小煜在貼文開頭表示，想向長期關心他的朋友與粉絲坦承生活上的重大變化：「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係。」他透露，這項決定來自於雙方經歷多次深度對話、理解與沉澱後，「帶著感謝也帶著祝福」做出的選擇。

請繼續往下閱讀...

小煜強調，雖然關係的形狀改變，但身為父母的心始終如一，並會保持良好溝通，維持充滿愛的環境，他進而感性寫道，這段歷程讓他與前妻學會放下執著、也學會用更柔軟的方式看待人生：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴。」他坦言，未來兩人仍會彼此支持，只是以「家人」的方式存在。

最後，小煜希望外界能給予他們更多空間，避免打擾私生活，目前生活重心都放在家庭身上，「關於家人的問題在此之後將不再回應，還請體諒。」並感謝外界始終以溫暖支持陪伴。

【小煜IG全文】

一直以來關心我的朋友們，想和大家分享我最近生活的改變，我和言言在今年 9 月平和地告別了婚姻關係。

這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。

關係的形狀雖然改變了，但對家人的愛沒有改變，未來我們會一起以共同扶養的方式陪著家人長大，讓他們在穩定、有安全感和充滿愛的環境裡繼續向前走，我們未來也會保持良好溝通維持家人熟悉的溫暖。

這段過程讓我們學會放下執著也學會以更柔軟的方式看待人生，有些故事不必用「結束」形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此。

接下來，我和言言會以家人的形式繼續支持對方，也希望外界能給我們和家人一些空間，讓生活保持過往的平靜日常。

由於目前生活重心已有所調整，更多心力都投注在家人身上，為了不影響家人生活，關於家人的問題在此之後將不再回應，還請體諒，謝謝你們。

小煜

