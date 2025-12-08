導演「徵室友資料夾」藏私密影像！　女友氣炸：你騙我說刪了

▲前女友P（左）找紀錄片導演謝升竑（右）對質發現，謝筆電內「徵室友」資料夾竟有自己被偷拍的私密照。（圖／示意畫面，AI繪圖Freepik生成，本刊美術組後製）

國藝會獎助藝術家、獲美國日舞影展協會獎助的紀錄片導演謝升竑，曾因執導華山草原分屍案紀錄片聲名大噪，近日卻遭控對同是導演的前女友P偷拍私密照、動粗，交往期間還劈腿曾任坎城影展費比西獎評審的影評人T。本刊調查，P已將對話錄音檔等資料提交給警方作為證據，謝與P對質時原本宣稱找不到相關私密影像，結果竟在筆電內找到存有私密照的資料夾，讓P氣得大罵：「你那時候騙我說你刪了！」

根據P提交給警方的證據顯示，今年6月27日，P與謝在住處對質，2人發生口角後，謝激動之下開始「動手動腳」，事後謝對P道歉，坦言：「剛剛我抓你，我跟你道歉，我剛剛情緒失控，不好意思。」P則不斷告訴謝：「你的情緒失控跟你丟東西，還有你拍我那些照片，我都很害怕！」謝一開始說：「我不會做這種事情！」P反問：「我見識過你摔東西跟丟我東西的樣子，我膝蓋也瘀青過，因為你丟我的東西，所以我當然會害怕。」謝才回：「所以以後不會再有了嘛，放心，以後就不會有了！」

當天，P一再要求謝找出偷拍的私密影像並刪除，不斷問謝：「照片刪了嗎？」「如果你沒刪乾淨、如果送修、萬一電腦被駭，都可能有外流！」並強調「我要知道它真的被刪掉了，我不同意被拍那些裸露的照片」。謝起初跳針稱「我就找不到，我現在找不到了，我真的找不到」，並指「我可以簽切結書給你，我有散布，妳馬上告我，我用我的人格保證這件事情」，P回謝：「被拍的不是你，你當然不緊張，我很害怕！」 沒想到，P不斷要求之下，果然就在謝的筆電找到了一個叫「徵室友」的資料夾，裡面有P認定是偷拍的私密影像。謝當時大喊「這個『徵室友』photo找到了，好啦，我把你刪掉，我刪掉」，讓P怒回「你明明就沒刪，你跟我說你刪了？」並反問「天啊，你還有哪裡有備份？」謝強調沒其他備份但遭P質疑「你那時候騙我說你刪了」、「你還跟我說你有備份啊然後你還秀給我看，我那時候就跟你說刪掉，我不要留這些照片，而且我也不同意」，謝只好安撫P：「我刪了我刪了，好不好，我在你面前都刪了。」 P接著追問謝：「峇里島的時候，你是不是有拍我？」謝說：「那個我就沒有，因為我不會放在這裡，所以我才要藏在其他地方。」謝還稱：「我沒有那麼無聊，你有看到我常常拍你嗎？」P則打臉說：「剛剛那些都是你拍我，我都一直拒絕，我甚至不知道你有留著，我都說刪掉」、「你當時都騙我，說你刪掉了」，謝則回：「我在手機刪掉了啦！」

