《怪奇物語》主創點名台灣「有望來取景」！　見101激動喊：列在清單最前面

記者孟育民／台北報導

Netflix 全球超人氣影集《怪奇物語》（Stranger Things）最終第五季登場，官方日前於日本東京盛大舉辦亞太區唯一宣傳行程，吸引來自各國媒體齊聚。《完全娛樂》受邀前往，成為本次宣傳行程中唯一來自台灣、於東京現場進行專訪的娛樂新聞媒體，與四位主演——芬恩·沃夫哈德（Finn Wolfhard）、蓋頓·馬塔拉佐（Gaten Matarazzo）、迦勒·麥羅林（Caleb McLaughlin）、諾亞·施納普（Noah Schnapp），以及系列主創杜夫兄弟（The Duffer Brothers）進行對談，為台灣觀眾帶回第一線的國際獨家內容。

▲▼《怪奇物語》主創團隊和演員接受《完全娛樂》訪問 。（圖／三立提供）

《完全娛樂》此次特別準備最具代表性的「台灣味」作為訪談開場，將義美小泡芙等多款經典台灣零食，裝進被譽為「台灣 LV」的茄芷袋中，成功引起演員們的注意。看見滿滿台灣零食一字排開，他們瞬間驚呼連連，芬恩及蓋頓開心到直喊：「You get us, man！（你太懂我們了！）」、「You have done it！（你成功擄獲我們了！）」，說完便一口接一口大嗑台灣零食。





▲蓋頓馬塔拉佐陪者許多影迷長大 。（圖／三立提供）

杜夫兄弟也在訪談中進一步透露，亞洲影視文化對《怪奇物語》影集影響極深，包含日本、韓國作品長年帶給他們大量創作靈感，而「台灣」更是他們一直非常嚮往、放在心中想造訪的地方之一。

▲杜夫兄弟期望能來台灣 。（圖／三立提供）

當《完全娛樂》現場推薦夜市與台北 101 等台灣代表性場景時，杜夫兄弟立刻眼睛一亮表示：「That’s on my top of the list！（已經列在我的清單最前面了！）」並進一步強調，未來若有合適機會與企劃，非常願意親自來台灣走訪、取景拍攝。