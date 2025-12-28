認得這扇門嗎？《柯南》動畫「磚牆門」用25年宣布換新…日網不捨

記者陳芊秀／綜合報導

認得這扇門嗎！日本超人氣動畫《名偵探柯南》中固定登場的「神秘之門」，至今已經存在25年，官方於27日宣布，自明年（2026）1月3日播出的特別篇《Episode ZERO 工藤新一水族館事件》起，將會呈現全新的視覺效果，也象徵邁入30周年的新篇章。

▲《名柯南柯南》動畫版將邁入30周年。（圖／翻攝自X）

所謂《柯南》動畫版的神祕之門，指的是每次播放廣告前後，必定會出現的磚牆木造門。這道門會隨著開與關的音效登場，在每一集故事中，A段結尾時門會關上，B段開頭時門會再次打開，作為串連故事節奏的視覺設計，長久以來深受粉絲喜愛。

▲《柯南》動畫廣告前後必定會出現這道「神秘磚牆門」。（圖／翻攝自X）

製作團隊表示，現今版本的「神祕之門」自2000年11月完成，並於2001年1月播出的第219集《被召集的名偵探！工藤新一VS怪盜基德》首次登場。儘管2006年曾調整過畫面比例，素材本身從來沒有換過。因此這次宣布是相隔25年首次更新，對製作團隊來說意義非凡。

▲《柯南》官方帳號宣布「磚牆門」要換新視覺。（圖／翻攝自X）

同時《柯南》動畫將邁入30周年，製作團隊希望透過這次改版，讓觀眾感受到視覺表現上的進步與誠意，「我們將滿懷感恩，傾全力製作全新畫面與演出設計，敬請粉絲拭目以待。」

日網得知要「換門」了，紛紛留言「25年來的重量太驚人了！那扇門打開的瞬間，那種令人心跳加速的感覺，即使過了30年也毫無改變。等不及1月3日了！」、「被說像是自動門，笑死」、「聽說會『啾～』一聲」、「是說那扇門變成自動門了嗎」、「居然要把磚牆門更新成自動門」、「怎麼更新啊？會變成什麼樣呢」、「我還以為那扇門永遠不會更新了……從頭到尾都維持原樣耶」、「25年都沒有變過也挺衝擊」。