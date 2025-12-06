AAA紅毯主持人「流利切換4國語言」！　9年前曾任金鐘翻譯受矚目

記者張筱涵／綜合報導

2025AAA AWARDS今（6日）正式揭開序幕，率先登場的紅毯儀式星光熠熠，除了藝人亮相吸睛外，紅毯主持人也意外成為焦點。她在現場以流暢的中、英、日、韓多語主持，引發網友熱烈討論。

▲AAA今天登場。（圖／翻攝自AAA IG）



▲Qma曾任多場韓星活動譯者。（圖／翻攝自Instagram／qmas_diary）



典禮開始後，社群平台隨即湧入大批讚嘆留言，「主持人好厲害」、「聲音很好聽，而且雙語轉換超流暢，不知道是誰」、「主持人的聲音跟中文表現，讓我有一種在看國慶或大型運動會開幕式的感覺XD」、「太強了！中英日韓全部上」、「她真的超級厲害」、「日文前兩句好流利，後面雖然有點緊張，但依然非常棒。」而這位被網友瘋狂稱讚的多語主持人，正是台韓混血的Qma馬佑熙（本名權貞妍）。

其實，Qma並非新面孔，早在2016年第51屆金鐘獎時，曾擔任韓國嘉賓金鐘國的貼身翻譯，當時便以流利翻譯能力與亮眼外型受到高度關注，多年來她為多位韓星來台活動擔任翻譯，經驗深厚。此外，她也曾參演人氣台劇《華燈初上》。

▲Qma曾參演《華燈初上》。（圖／翻攝自FACEBOOK／Qma馬佑熙）