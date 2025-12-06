中山女高校慶黃國倫幫寫校歌 　北一女愛妻寇乃馨吃味

記者葉文正／台北報導

創作才子黃國倫6日出席中山女高128周年校慶活動，以彩蛋身份驚喜現身，在現場帶領全場師生唱校歌，原來中山女高的百年校歌〈快樂中山人〉，就是由黃國倫創作；現場他和運動部長李洋相見歡，李洋大方表示很喜歡黃國倫寫的〈我願意〉，尤其現在他更願意為民服務。

▲現任中山校長張云棻(左起)、創校百年的老校長林煇與黃國倫。（圖／寇乃馨提供）

黃國倫將時空拉回28年前，也就是1997年、中山女高100周年校慶時，時任校長林煇覺得中山女高的女孩們聰明活潑，應該要有首時代創新的校歌；那一年黃國倫以黎明主演的電影同名主題曲〈半生緣〉，獲得第34屆金馬獎「最佳電影原創歌曲獎」，也獲得香港「年度最佳創作人獎」，加上已累積〈我願意〉、〈味道〉、〈眼淚〉、〈不要對他說〉、〈袖手旁觀〉、〈點亮霓虹燈〉、〈男人不該讓女人流淚〉等創作金曲，所以，中山女中的班聯會經由學生會投票，決定邀請當時最搶手的黃國倫來寫新校歌。

▲運動部長李洋(右三)也到場。（圖／寇乃馨提供）

接到邀約，黃國倫一口答應，還用心花了兩個月參訪中山女中，深入探訪各歷史校舍，像長安居、迎曦道、逸仙樓、楓林道⋯也與學生進行訪談，最後創作出曲風活潑、又能琅琅上口的新校歌〈快樂中山人〉，28年來被中山女中的學生傳唱，也引起兩岸學子討論，盛讚這首校歌時尚又流行。

▲黃國倫與中山女高的學生們合影。（圖／寇乃馨提供）

黃國倫是建國中學畢業，太太寇乃馨是北一女畢業，6日他在校慶活動台上公佈秘密：「事實上，這兩個學校都曾向我邀歌，但我卻只寫了中山校歌！」引起在場師生熱烈歡呼；原來當年他太忙碌而無法再接下北一女校歌的任務，只是近年他又創作了陽明、交大的合校紀念歌〈超越〉，儼然成為「校歌創作專業戶」，讓寇乃馨當場提出靈魂拷問：「寫中山校歌，卻沒寫北一女校歌？是不是有什麼舊怨私情？你當年有沒有追過中山女中的女生？」

黃國倫當下求生欲大發，說：「欸？我都不記得了耶⋯」寇乃馨再逼問，黃國倫表情微妙笑道：「我只能說，歷任交往過的女友中，中山女中的比例相對比較高⋯」至於和李洋的互動，李洋告訴黃國倫，說自己很喜歡聽音樂，因為音樂能幫他集中注意力，而王菲成名曲、膾炙人口的〈我願意〉，更是他的歌單之一，現在他很願意為民服務。

黃國倫還趁勢在中山女高校園，把握機會熱情宣傳他和佳音教會即將在12月12~14於新光三越香堤大道舉辦的「聖誕文化藝術嘉年華」，廣邀青春同學們一起來過聖誕佳節。