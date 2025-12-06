直擊／得獎者尿遁！Stray Kids爆笑喊「有人不在」　他坐車世運內奔馳領獎

記者吳睿慈／高雄報導

南韓年度重磅頒獎典禮2025 Asia Artist Awards迎來10周年，今年首度移師台灣舉辦，週末即將在高雄世運登場。Stary Kids的，爆笑的是，其中一位成員Han去廁所，他緊急搭著高爾夫球車返場領獎，場面超爆笑。

▲3RACHA一舉拿下最佳製作人獎，Han卻不在座位上。（圖／讀者提供）

3RACHA一舉拿下最佳製作人獎，爆笑的是，Han疑似跑去上廁所，方燦、彰彬兩人尷尬地站在台上，無助地表示還有一位成員不在抱歉，沒想到下一秒， Han搭著高爾夫球車奔馳上台，他還站起來揮手，場面超爆笑，在短短幾秒內上台領獎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

HAN又尷尬又好笑表示，「對不起，我前年好像也發生過一樣的事，真的很抱歉」，爆笑場面逗笑所有人。

▲HAN緊急上台道歉，逗樂全場。（圖／讀者提供）

AAA頒獎典禮於6日登場，出演演員名單包含IU（李知恩）、朴寶劍、李俊昊、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、李濬榮、車珠英、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚，歌手以及演出團體有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、KiiiKiii、MONSTA X、WOODZ（曹承衍）、ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、KISS OF LIFE、NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、CHANMINA、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑等人。