獨家直擊／朴寶劍繞場暖哭！唯一藝人站起來給拍　2、3樓都看得到他

記者吳睿慈／高雄報導

南韓年度重磅頒獎典禮2025 Asia Artist Awards迎來10周年，今年首度移師台灣舉辦，週末即將在高雄世運登場。男神朴寶劍穿著一套帥氣筆挺的白色西裝，甫現身就掀起熱烈尖叫聲，而他向來寵粉，在下台後搭乘高爾夫球車離場時，突然主動站起來，讓更遠方的粉絲看得到他，舉動超細心。

▲朴寶劍穿白色西裝現身AAA。（圖／讀者提供）

朴寶劍站上紅毯時，他親切地給四面八方粉絲拍照，更震撼的是，他下台後竟然站在車上，成為全場唯一站起來環場的粉絲，貼心之舉讓人感受到滿滿暖心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲朴寶劍貼心起身，大方給全場粉絲拍照。（圖／讀者提供）

AAA頒獎典禮於6日登場，出演演員名單包含IU（李知恩）、朴寶劍、李俊昊、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、李濬榮、車珠英、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚，歌手以及演出團體有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、KiiiKiii、MONSTA X、WOODZ（曹承衍）、ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、KISS OF LIFE、NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、CHANMINA、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑等人。