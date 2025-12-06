泰主唱多劈「私密片外流」！　公司嚴懲停止活動「音樂全面下架」

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
柾國被爆與Winter曖昧情！SM只回4字
LIVE／超多大咖韓星！AAA接機直播
華視男主播性騷女同事5年！最慘懲處出爐
Only Monday Tee多劈「私密片外流」！　公司嚴懲停止活動「音樂全面下架」

記者張筱涵／綜合報導

泰國人氣樂團Only Monday再度陷入爭議，主唱Tee（本名Teepakorn Kumsuree）捲入私人影像外流風波後，所屬唱片公司GeneLab於12月4日發布聲明，宣布全面暫停樂團活動，包括取消所有演出行程、撤下所有平台上的歌曲，並終止商業合作。樂團原訂12月7日有表演，如今也確定缺席。

外送稿用　▲▼Only Monday Tee。（圖／翻攝自Instagram／tee.onlymonday）

▲Only Monday主唱Tee。（圖／翻攝自Instagram／tee.onlymonday）

GeneLab在聲明中表示，已知悉有人在網路上外流與Tee有關的私人資訊，並造成第三方受害，因此公司將展開調查。但聲明並未明確說明事件細節。《Cha Pop》則報導指出，此次風波疑似與Tee的前女友Bell有關，且涉及私人裸露影像外流。

Tee今年7月曾因遭指控多次劈腿同一名前女友而掀起輿論批評，如今再傳私密影像流出，讓事態更加發酵，他本人目前尚未對風波公開回應。GeneLab表示公司「絕非置身事外」，已與所有相關第三方接觸，並將持續調查事件。

風波延燒後，BigMountain音樂祭主辦單位也確認Only Monday將不會登台，引發樂迷熱議。網路輿論反應兩極，有人稱讚GeneLab的果斷處置，也有人認為樂團爭議不斷，應從旗下名單除名。

不僅公司採取行動，鼓手Frame（FrameKathawutKhamthong）也在事件後於臉書發文，表示他、貝斯手Prod與工作人員均未涉入其中，強調這是主唱本人的私人問題。他透露，過去幾年團隊一直努力維持樂團形象，如今卻因一連串爭議受到重創，坦言「五年的付出彷彿全都崩塌」，最後沉重道歉：「推著一個滿是負擔的巨石往上爬，卻是油滑的斜坡，是我們沒有把彼此照顧好。很抱歉讓大家失望了。」

Only MondayTeeTeepakorn Kumsuree

