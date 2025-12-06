ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

柾國被爆與Winter曖昧情！SM只回4字
LIVE／超多大咖韓星！AAA接機直播
華視男主播性騷女同事5年！最慘懲處出爐
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

Joeman 利菁 李翊君 張清芳 方芳芳 葉璦菱 張小燕 張鈞甯

男人只愛大胸部？夢多《整形》逼女友「隆乳、螞蟻腰一次做」　她淚崩吐心聲

記者蕭采薇／台北報導

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》，揭露整形背後最赤裸的人性。其中最引發熱議的，莫過於夢多飾演的控制狂男友，因渴望外界認同，竟逼迫女友（徐千京飾）「鼻子、胸部、螞蟻腰一次做齊」，掀起「男人是否只愛大胸部」的激烈辯論。

▲《整形過後》夢多（右）要求劇中伴侶徐千京（左）整成他想要的樣子。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》夢多（右）要求劇中伴侶徐千京（左）整成他想要的樣子。（圖／六魚文創提供）

徐千京在劇中不堪勒索，最終決心畫下界線喊出：「現在我想整回我自己！」道出外貌焦慮下的真實心聲。《整形過後》醫療顧問李進良指出，「整形醫師像是心理醫師、藝術家與企業家的結合。真正最難處理的往往不是手術風險，而是病患心裡的平衡，這是一般外科無法想像的挑戰。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了寫實的整形議題，劇中也有溫柔的淚點。「瓊瑤女神」趙永馨飾演失智妻子，忘記了深愛她的丈夫。丈夫為了喚回太太記憶，竟向飾演神醫的温昇豪提出「把她整回18歲」的不可能任務。温昇豪透露，這是全劇唯一沒有動刀的個案，卻動員了全體醫護，「有時候真正喚回記憶的不是外貌，而是心裡那一瞬間初戀般的悸動。」

▲《整形過後》夢多（右）要求劇中伴侶徐千京（左）整成他想要的樣子。（圖／六魚文創提供）

▲「瓊瑤女星」趙永馨飾演（左）失智婦，深情翁童毅軍（右）欲整回18歲喚回愛情。（圖／六魚文創提供）

其他案例同樣震撼：金馬女配王渝萱飾演被父親（湯志偉飾）全面操控的流行天后，為了割裂父女枷鎖，竟選擇極端的「自毀容貌」。金鐘影后劉瑞琪則挑戰高難度角色，詮釋在晚年冒險進行「性別重置」手術的母親，一句「我已經痛苦一輩子了，最後這點痛沒什麼！」展現對自我認同的最後一搏。

▲《整形過後》夢多（右）要求劇中伴侶徐千京（左）整成他想要的樣子。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》王渝萱飾演流行天后，甘願毀容擺脫有毒家庭關係。（圖／六魚文創提供）

《整形過後》由温昇豪監製主演，集結張榕容、安心亞、艾怡良等強大卡司。劇情涵蓋容貌焦慮、失智之愛、性別認同等六大議題，透過「爵仕美診所」的個案，探討想變美背後的脆弱與救贖。影集將於12月13日起每週六晚間在公視首播，並於各大串流平台同步上線。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

整形過後

推薦閱讀

好萊塢變天！Netflix證實「2.25兆收購華納」　拿下HBO、哈利波特、DC宇宙

好萊塢變天！Netflix證實「2.25兆收購華納」　拿下HBO、哈利波特、DC宇宙

3小時前

知名樂團主唱爆劈腿成性「性愛片外流」！　公司祭核彈級制裁：歌曲全下架

知名樂團主唱爆劈腿成性「性愛片外流」！　公司祭核彈級制裁：歌曲全下架

5小時前

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手瑞士現蹤被捕獲...凍齡美成這樣！　

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手瑞士現蹤被捕獲...凍齡美成這樣！　

3小時前

劉品言曝光產房畫面！　聽女兒洪亮哭聲瞬間淚崩：我會永遠愛你

劉品言曝光產房畫面！　聽女兒洪亮哭聲瞬間淚崩：我會永遠愛你

2小時前

曾離開台灣多年　絕美玉女歌手出道25年...倒數返台開唱了！

曾離開台灣多年　絕美玉女歌手出道25年...倒數返台開唱了！

12/3 20:59

李沛旭曬老婆火辣合照！　揪她身材1亮點：令人驕傲

李沛旭曬老婆火辣合照！　揪她身材1亮點：令人驕傲

3小時前

獨家／17.5巨根男優是情慾按摩師！ 　客人名單曝「驚見大咖女主持人」

獨家／17.5巨根男優是情慾按摩師！ 　客人名單曝「驚見大咖女主持人」

12/4 22:55

愛雅吃外送驚見「白色活體異物」！　差點入口崩潰：我還用筷子夾它

愛雅吃外送驚見「白色活體異物」！　差點入口崩潰：我還用筷子夾它

1小時前

《信號》趙震雄遭集體爆黑料！　「曾偷車性侵」多次涉案

《信號》趙震雄遭集體爆黑料！　「曾偷車性侵」多次涉案

14小時前

筠熹二度飛北海道　排球開球嘉賓變身觀光大使

筠熹二度飛北海道　排球開球嘉賓變身觀光大使

2小時前

LUCAS黃旭熙來台作品曝光！搭擋《影后》林廷憶組CP　吳慷仁也回台拍這部

LUCAS黃旭熙來台作品曝光！搭擋《影后》林廷憶組CP　吳慷仁也回台拍這部

4小時前

直擊／《王之國》CP來了！李俊昊、潤娥現身高雄　她淡妝「美到全場驚豔」

直擊／《王之國》CP來了！李俊昊、潤娥現身高雄　她淡妝「美到全場驚豔」

6小時前

熱門影音

林志玲慶51歲感動落淚

林志玲慶51歲感動落淚
角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格

角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格
張鈞甯談邱澤婚禮　坦言「沒收到喜帖」

張鈞甯談邱澤婚禮　坦言「沒收到喜帖」
《96分鐘》越南行！　林柏宏.李李仁機場忙簽名

《96分鐘》越南行！　林柏宏.李李仁機場忙簽名
濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘
顏志琳曾在涼山特勤隊服役　玩夜市射氣球百發百中

顏志琳曾在涼山特勤隊服役　玩夜市射氣球百發百中
許瑋甯出外景整晚視訊邱澤　陳意涵：那個愛很濃！

許瑋甯出外景整晚視訊邱澤　陳意涵：那個愛很濃！
周杰倫開深V粉絲狂吼「胸肌好大」　終於等到新專輯：明年3.4月

周杰倫開深V粉絲狂吼「胸肌好大」　終於等到新專輯：明年3.4月

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

張鈞甯：配偶欄還是空白　認愛大方苦笑「都被拍成那樣」

張鈞甯：配偶欄還是空白　認愛大方苦笑「都被拍成那樣」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

看更多

【盲開28秒】開國道飛來塑膠袋！ 整片擋風被蓋...駕駛冷靜神應對

即時新聞

剛剛
剛剛
19分鐘前20

男人只愛大胸部？夢多《整形》逼女友「隆乳、螞蟻腰一次做」　她淚崩吐心聲

40分鐘前0

根本長輩界巧虎！阿嬤吃隔夜菜住院　《好運來》真的演了：嚴重會出人命

1小時前0

愛雅吃外送驚見「白色活體異物」！　差點入口崩潰：我還用筷子夾它

2小時前71

劉品言曝光產房畫面！　聽女兒洪亮哭聲瞬間淚崩：我會永遠愛你

2小時前0

筠熹二度飛北海道　排球開球嘉賓變身觀光大使

3小時前0

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手瑞士現蹤被捕獲...凍齡美成這樣！　

3小時前0

全球小姐夫人台灣總部赴日參賽　會長李雅楹與周遊帶隊出征

3小時前52

好萊塢變天！Netflix證實「2.25兆收購華納」　拿下HBO、哈利波特、DC宇宙

3小時前0

《大蟒蛇》變喜劇！傑克布萊克「嘴砲救命」　被保羅路德搞瘋：他害我一直NG

3小時前0

把偶像變恩師！　他失戀「打給戴佩妮狂哭」師徒關係徹底翻轉　

讀者迴響

熱門新聞

  1. Netflix證實「2.25兆收購華納」
    3小時前101
  2. 主唱爆劈腿成性「性愛片外流」
    5小時前62
  3. 曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　
    3小時前
  4. 劉品言曝光產房畫面！聽女兒洪亮哭聲瞬間淚崩
    2小時前121
  5. 曾離開台灣多年　絕美玉女歌手倒數返台開唱！
    12/3 20:59147
  6. 李沛旭曬老婆火辣合照！揪她身材1亮點：令人驕傲
    3小時前4
  7. 獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星
    12/4 22:553239
  8. 愛雅吃外送驚見「白色活體異物」差點入口崩潰
    1小時前
  9. 《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案
    14小時前3212
  10. 筠熹二度飛北海道排球開球嘉賓變身觀光大使
    2小時前
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合