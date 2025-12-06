男人只愛大胸部？夢多《整形》逼女友「隆乳、螞蟻腰一次做」　她淚崩吐心聲

記者蕭采薇／台北報導

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》，揭露整形背後最赤裸的人性。其中最引發熱議的，莫過於夢多飾演的控制狂男友，因渴望外界認同，竟逼迫女友（徐千京飾）「鼻子、胸部、螞蟻腰一次做齊」，掀起「男人是否只愛大胸部」的激烈辯論。

▲《整形過後》夢多（右）要求劇中伴侶徐千京（左）整成他想要的樣子。（圖／六魚文創提供）

徐千京在劇中不堪勒索，最終決心畫下界線喊出：「現在我想整回我自己！」道出外貌焦慮下的真實心聲。《整形過後》醫療顧問李進良指出，「整形醫師像是心理醫師、藝術家與企業家的結合。真正最難處理的往往不是手術風險，而是病患心裡的平衡，這是一般外科無法想像的挑戰。」

除了寫實的整形議題，劇中也有溫柔的淚點。「瓊瑤女神」趙永馨飾演失智妻子，忘記了深愛她的丈夫。丈夫為了喚回太太記憶，竟向飾演神醫的温昇豪提出「把她整回18歲」的不可能任務。温昇豪透露，這是全劇唯一沒有動刀的個案，卻動員了全體醫護，「有時候真正喚回記憶的不是外貌，而是心裡那一瞬間初戀般的悸動。」

▲「瓊瑤女星」趙永馨飾演（左）失智婦，深情翁童毅軍（右）欲整回18歲喚回愛情。（圖／六魚文創提供）

其他案例同樣震撼：金馬女配王渝萱飾演被父親（湯志偉飾）全面操控的流行天后，為了割裂父女枷鎖，竟選擇極端的「自毀容貌」。金鐘影后劉瑞琪則挑戰高難度角色，詮釋在晚年冒險進行「性別重置」手術的母親，一句「我已經痛苦一輩子了，最後這點痛沒什麼！」展現對自我認同的最後一搏。

▲《整形過後》王渝萱飾演流行天后，甘願毀容擺脫有毒家庭關係。（圖／六魚文創提供）

《整形過後》由温昇豪監製主演，集結張榕容、安心亞、艾怡良等強大卡司。劇情涵蓋容貌焦慮、失智之愛、性別認同等六大議題，透過「爵仕美診所」的個案，探討想變美背後的脆弱與救贖。影集將於12月13日起每週六晚間在公視首播，並於各大串流平台同步上線。