Energy阿弟當主廚　被騙到菱角田做苦工

記者葉文正／台北報導

超人氣實境節目《嗨！營業中》全新一季魅力銳不可擋！日前到澎湖「Food製記憶中的美味」任務，收視再傳捷報，30-54歲族群收視達1.21，大台北地區更高達1.36，顯示節目魅力持續攀升。這次團隊移師充滿在地風味的臺南七股，除了挑戰在地美食外，更親身體驗漁村深夜任務，讓眾人直喊「太操了！」

▲Energy阿弟當主廚 還被騙到菱角田做苦工。（圖／好看娛樂）

▲Energy阿弟(中)當主廚 還被騙到菱角田做苦工。（圖／好看娛樂）

這回迎來「辣妹駕到」張秀卿擔任大來賓，她一現身即與店長姚元浩來個熱情擁抱。當姚元浩詢問：「我們這個節目是在幹什麼你知道嗎？」張秀卿竟傻萌回應：「吃東西。」讓姚元浩哭笑不得，連忙糾正：「我們不是一個吃吃喝喝的節目，我們是做做吃吃的節目！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Energy阿弟當主廚 還被騙到菱角田做苦工。（圖／好看娛樂）

▲姚元浩(左二)認為張秀卿(中)炒菜很性感。（圖／好看娛樂）

話剛說完，任務立刻上線！大夥必須在食堂完成70份員工餐點，充當大廚的張秀卿架式十足，姚元浩在旁看著張秀卿炒菜，忍不住連聲稱讚：「秀卿姐，妳在炒菜好性感哦！」張秀卿聽聞後興奮不已，竟邊炒邊扭動起來，展現一副「辣妹炒菜」的火辣姿態。

▲Energy阿弟當主廚 還被騙到菱角田做苦工。（圖／好看娛樂）

▲大家一起下田工作。（圖／好看娛樂）

然而，火辣的背後卻是「辣」到崩潰的意外插曲！張秀卿因辣椒放太多，導致廚房瞬間充滿嗆辣氣味，大夥紛紛被辣椒嗆得咳嗽不止，連一旁的莎莎、吳映潔（鬼鬼）也抵擋不住，直喊「好辣！」

夥伴們在準備經典臺南料理時也遭遇滑鐵盧。其中一道滑蛋蝦仁被嫌味道太淡，而原本以為烹煮魚頭大成功時，卻因魚鱗沒有去乾淨而被打槍！雖然莎莎連忙為夥伴解釋：「我們在臺南吃魚頭有鱗片是正常啦！」但專業要求面前仍被認定不夠乾淨。張秀卿隨即「究責」一旁的郭泓志，直問：「為什麼沒有把魚鱗處理好？」現場笑料不斷。

臺南七股正逢文蛤盛產期，夥伴們迎來最硬的「深夜任務突擊」：前往協助採收文蛤。眾人被恐嚇凌晨兩點就要開工，讓身心俱疲的鬼鬼忍不住問道：「還有下個地方要工作？是否可以回家睡覺？」沒想到一旁的姚元浩和莎莎竟電力滿滿，異口同聲地大喊：「不用啦！直接工作到晚上啦，衝蕊啦！」

緊接著，夥伴們又接獲新任務前往菱角田，正當大夥苦惱人手不足、任務繁重時，不經意地說出：「不管是來賓是誰，一定要好好的使喚他！」話才說完，Energy竟然從保母車上跳出場，面對迎來的農作體驗，阿弟無奈自嘲，本以為是到餐廳做飯，沒想到卻是來到菱角田「做工」，為節目增添更多笑點。

關鍵字

阿弟

